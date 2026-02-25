मैकुलम का रिकॉर्ड टूटा, T20 वर्ल्ड कप में 5 सबसे तेज शतक ठोकने वाले फायरब्रांड बल्लेबाज, सितारों से सजी लिस्ट

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटमैकुलम का रिकॉर्ड टूटा, T20 वर्ल्ड कप में 5 सबसे तेज शतक ठोकने वाले फायरब्रांड बल्लेबाज, सितारों से सजी लिस्ट

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली. अपनी धमाकेदार पारी की बदौलत उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे तेज शतक ठोका और अपने ही गुरु और हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:48 PM IST
image credit- Bcci/X
image credit- Bcci/X

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट को बुरी तरह से रौंदा. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़कर अपने नाम पर रिकॉर्ड कायम कर लिया. उन्होंने न्यूजीलैंड के तूफानी सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम का महारिकॉर्ड तोड़ दिया. इस मामले में क्रिस गेल आज भी नंबर 1 हैं और उनका रिकॉर्ड अभी भी अटूट है. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जड़ने वाले दुनिया के 5 तूफानी खिलाड़ियों के बारे में.

क्रिस गेल हैं नंबर 1
क्रिस गेल का नाम T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल है. वेस्टइंडीज के इस पूर्व दिग्गज ने 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 47 गेंदों में शतक जमाया था. इसके अलावा, गेल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके. 

हैरी ब्रूक बने दूसरे खिलाड़ी
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 50 गेंदों में शतक जड़ा. उनकी धमाकेदार पारी की मदद से इंग्लैंड ने 165 रनों का लक्ष्य हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह पक्की की. ब्रूक ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने ही गुरु यानी हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

ब्रैंडन मैकुलम

हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मैकुलम ने 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 51 गेंदों में शतक जमाया था. मैकुलम का नाम दुनिया के तूफानी खिलाड़ियों में शुमार होता है. वह अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में विख्यात थे.

रिली रोसो

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रिली रोसो ने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था. वह टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक ठोकने वाले चौथे खिलाड़ी हैं. रोसो अपने बेबाक तूफानी अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते थे.

पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक जड़ने का कमाल दिखाया. वह 100 रन बनाकर नाबाद लौटे. उनकी पारी की मदद से सह-मेजबान श्रीलंका ने 182 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया. उनकी धमाकेदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

ये भी पढ़ें: जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर? रवि शास्त्रि ने खत्म कर दी पूरी उलझन

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

