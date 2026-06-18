Roberta Moretti Retirement From Cricket: फुटबॉल की दुनिया में अपना परचम लहराने वाला ब्राजील क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटा है. 18 जून को टी20 विश्व कप 2026 के बीच ब्राजील क्रिकेट से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. ब्राजील महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और इस खेल की सबसे बड़ी 'पायनियर' (अगुवा) रोबर्टा मोरेटी (Roberta Moretti) ने 40 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. रोबर्टा मोरेटी ने लगभग 13 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला.
रोबर्टा मोरेटी के संन्यास के ऐलान के साथ ही ब्राजील के क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरे और ऐतिहासिक युग का अंत हो गया. उन्होंने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर एक भावुक वीडियो शेयर कर अपने संन्यास का आधिकारिक ऐलान किया.
रोबर्टा मोरेटी ने संन्यास लेते हुए अपने सफर को याद किया और कहा, 'यह एक बेहद लंबा और खूबसूरत सफर रहा है. हमने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि खेल से विदा लेने का यही सही समय है. जब मैंने 2013 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब मेरा सपना सिर्फ ब्राजील की नेशनल टीम की जर्सी पहनना था. जब मैंने देश के लिए खेलना शुरू किया, तो सपना चैंपियनशिप जीतने का हो गया, लेकिन जब हम जीतने लगे, तो मेरा मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ना और इस खेल के जरिए एक बेहतर इंसान बनना बन गया. मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दिया, लेकिन क्रिकेट ने मुझे उससे कहीं ज्यादा वापस लौटाया है.'
रोबर्टा मोरेटी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि ब्राजील क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली लीडर रहीं. साल 2023 में कप्तानी छोड़ने से पहले उन्होंने 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (T20I) में ब्राजील की अगुवाई की थी. उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा. उनकी कप्तानी में ब्राजील ने 2018 से 2023 के बीच खेली गई साउथ अमेरिकन विमेंस चैंपियनशिप का खिताब दो बार अपने नाम किया था. उन्होंने 2021 और 2023 में महिला टी20 वर्ल्ड कप के अमेरिका रीजन क्वालिफायर में भी ब्राजील टीम का नेतृत्व किया.
मोरेटी जनवरी 2020 में क्रिकेट ब्राजील से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली देश की पहली 14 महिला खिलाड़ियों के समूह में शामिल थीं. खास बात यह है कि ब्राजील में पुरुषों की टीम से काफी पहले महिलाओं को यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था. उन्होंने अपने करियर में 68 टी20 मैचों में 33 विकेट निकाले और 1278 रन बनाए. वह एक बॉलिंग ऑलराउंडर थीं.
कप्तानी की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद भी मोरेटी लगातार खेलती रहीं और साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाना शुरू किया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम कई शानदार आंकड़े दर्ज हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 68 टी20I मैचों में 1278 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 33 विकेट भी चटकाए. वह ब्राजील क्रिकेट इतिहास की उन सिर्फ दो महिला खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रनों का आंकड़ा पार किया है.
मोरेटी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी पारी रवांडा में चल रहे क्विबुका विमेंस टी20 टूर्नामेंट (Kwibuka Women's T20 Tournament) में खेली, जहां उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए. इस टूर्नामेंट में ब्राजील की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 4 मैचों में जीत दर्ज की. भले ही मोरेटी ने मैदान पर बतौर खिलाड़ी अपने सफर को विराम दे दिया हो, लेकिन वह अब प्रशासन में एक नई पारी खेल रही हैं. जून 2025 में उन्हें क्रिकेट ब्राजील का प्रेसिडेंट (अध्यक्ष) बनाया गया था और अब वह इस पद पर रहकर देश में क्रिकेट के भविष्य को संवारने का काम जारी रखेंगी.