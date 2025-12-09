Advertisement
खतरे में हेड कोच की नौकरी? शर्मनाक हार के बाद एक्शन लेने की मांग, इज्जत बचानी है तो करना होगा ये काम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली बैक टू बैक दो हार को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स पचा नहीं पा रहे हैं. जेफ्री बॉयकॉट से लेकर माइकल वॉन और स्टीव हार्मिसन तक बेन स्टोक्स एंड कंपनी की क्लास लगा रहे हैं और साथ ही ब्रेंडन मैकुलम की 'बैजबॉल' कोचिंग स्टाइल की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं.

Dec 09, 2025, 01:55 AM IST
अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में इंग्लैंड की दो मैचों में लगातार शर्मनाक हार के बाद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम की भी जमकर आलोचना हो रही है. कई क्रिकेट पंडितों ने तो उन्हें इस पद से हटाने की मांग भी कर दी है. एशेज 2025-26 में इंग्लैंड का हाल बेहाल है. पर्थ के बाद ब्रिस्बेन में हुए पिंक बॉल टेस्ट में भी बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. 

खतरे में ब्रेंडन मैकुलम की नौकरी?

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने टॉकस्पोर्ट पर बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ब्रेंडन मैकुलम ने हमारे शीर्ष सात खिलाड़ियों का इस तरह से ब्रेनवॉश कर दिया है कि यह कभी भी लगातार काम नहीं करेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते. 

बीबीसी स्पोर्ट के लिए लिखते हुए जोनाथन एग्न्यू ने कहा, "मेरे लिए, बाज़बॉल का संदेश मर चुका है. इसका मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ियों को बदलना होगा या व्यवस्था को दरकिनार करना होगा. ये फैसले श्रृंखला के अंत में लिए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि इंग्लैंड को यह एहसास हो गया है कि जिस तरह से वे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसे बदलना होगा.

इज्जत बचाने के लिए करना होगा ये काम

एशेज सीरीज 2025-26 में इंग्लैंड के लिए आगे का सफर भी आसान नहीं होने वाला है. ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत की पटरी पर सवार है और अगले मुकाबले में रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की भी वापसी हो सकती है. हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम को अपनी नौकरी बचाने के लिए जल्द से जल्द कुछ हल ढूंढना होगा. इंग्लैंड को ये सीरीज जीतने के लिए आने वाले तीनों मुकाबले जीतने होंगे. अगला मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: मैं चुप हूं इसका ये मतलब नहीं... पलाश संग शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना के इस पोस्ट ने मचाई सनसनी

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिया में 5 साल का अनुभव.

The Ashes

