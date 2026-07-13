मैकुलम ने मांगी माफी, विदाई के पीछे 'भारतीय' कनेक्शन, टीम इंडिया ने खत्म किया 'बैजबॉल' युग?

Brendon McCullum Sacked: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने पद से हटाए जाने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. मैकुलम ने स्वीकार किया कि वह इस फैसले से निराश थे, लेकिन साथ ही उन्होंने उन नतीजों को देने में विफल रहने के लिए समर्थकों से माफी मांगी जो सबसे ज्यादा मायने रखते थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कोचिंग पूरी तरह से परिणामों पर आधारित होती है. मैकुलम के इस्तीफे के पीछे भारतीय कनेक्शन भी सामने आया है. उनके बयान से ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने 'बैजबॉल' युग के खत्म होने में बड़ी भूमिका निभाई है.
मैकुलम ने 2022 में कार्यभार संभालने के बाद आक्रामक खेल के साथ इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल दिया था. उन्हें खराब परिणामों के बाद उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया. सोमवार (13 जुलाई) को स्काई स्पोर्ट्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''शुरुआत में मैं निराश था लेकिन साथ ही, यह नतीजों का व्यवसाय है." उन्होंने स्वीकार किया कि टीम को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और वह इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं.
मैकुलम ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड की बड़ी सीरीज (एशेज और भारत के खिलाफ) जीतने में असमर्थता के कारण अंततः उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. उन्होंने उन प्रशंसकों से माफी मांगी जिन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान टीम का अटूट समर्थन किया था. उन्होंने कहा, ''मैं उन सभी प्रशंसकों के लिए निराश हूं कि हम वे परिणाम नहीं प्राप्त कर सके जो हर कोई चाहता था और मुझे इसके लिए खेद है.''
मैकुलम के कार्यकाल को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के "अल्ट्रा-अग्रेसिव" दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा, जिसे 'बैजबॉल' (Bazball) के रूप में पहचान मिली. हालांकि, इंग्लैंड ने निडर होकर कई यादगार मैच जीते, लेकिन टीम उन महत्वपूर्ण मुकाबलों में संघर्ष करती रही जिसने अंततः उनके कार्यकाल को परिभाषित किया. मैकुलम ने कहा कि उन्हें इस रवैये को अपनाने पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इससे वह सफलता नहीं मिली जिसकी सभी को उम्मीद थी.
भले ही उनका टेस्ट कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल (वनडे और टी20) कोच बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह टीम को फिर से बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जिताने के लिए पूरी तरह तैयार और ऊर्जा से भरपूर हैं. उन्होंने कहा, ''व्हाइट-बॉल की नौकरी के लिए मेरे पास बहुत उत्साह और ऊर्जा है... हमारा लक्ष्य ट्रॉफियां जीतना है.''
मैकुलम ने स्वीकार किया कि शुरू में किसी और को इंग्लैंड टेस्ट टीम का नेतृत्व करते देखना उनके लिए अजीब होगा, लेकिन उन्होंने उन खिलाड़ियों और स्टाफ का समर्थन करना जारी रखने का वादा किया जिनके साथ उन्होंने काम किया है. उन्होंने अंत में सकारात्मक रहते हुए कहा, ''मैं यह नहीं कहूंगा कि यह दुखद होगा. मैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखूंगा और उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो हर कोई चाहता है.''