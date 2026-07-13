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मैकुलम ने मांगी माफी, विदाई के पीछे 'भारतीय' कनेक्शन, टीम इंडिया ने खत्म किया 'बैजबॉल' युग?

Brendon McCullum Sacked: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने बर्खास्त होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने खराब नतीजों के लिए प्रशंसकों से माफी मांगी और भविष्य में व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की बात कही है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:24 PM IST
मैकुलम ने मांगी माफी, विदाई के पीछे 'भारतीय' कनेक्शन, टीम इंडिया ने खत्म किया 'बैजबॉल' युग?
Image Credit: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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