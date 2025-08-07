39 उम्र और 21 साल का करियर... 13 लाख के लालच में लगा लिया 'दाग', फिक्सिंग के बैन के बाद वापसी

Zimbabwe vs New Zealand: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुरू हो चुका है. जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी. जिम्बाब्वे ने उस खिलाड़ी को शामिल किया जिसने अपने 21 साल पुराने करियर पर फिक्सिग का दाग लगा लिया है.
Zimbabwe vs New Zealand: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुरू हो चुका है. जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी. जिम्बाब्वे ने उस खिलाड़ी को शामिल किया जिसने अपने 21 साल पुराने करियर पर फिक्सिग का दाग लगा लिया है. अब साढ़े तीन साल बाद इस बल्लेबाज की वापसी हुई है. जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.
21वीं सदी में किया था डेब्यू
टेलर 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले दिग्गजों में से एक हैं. इस रेस में उनका टेस्ट करियर सबसे लंबा रहा है. उन्होंने अपने 21 साल 93 रन के करियर के बाद दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पछाड़ दिया है. लेकिन इतना लंबा करियर होने के बाद टेलर पर फिक्सिंग का दाग लग गया. साल 2022 में वह फिक्सिंग के जंजाल में पकड़े गए थे और उन्होंने आरोपों को स्वीकार भी किया था.
क्या था मामला?
घटना साल 2019 की थी, लेकिन साल 2022 में टेलर पर बैन लगा. उन्होंने घटना से जुड़े चार आरोपों को स्वीकार किया था. एक इंटरनेशनल मैच फिक्स करने के लिए 15 हजार डॉलर यानी लगभग 13 लाख रुपये उन्होंने लिए थे. हालांकि, इसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने पैसे ही लिए लेकिन मैच फिक्स नहीं हुआ.
पहले टेस्ट में जीता था न्यूजीलैंड?
पहले टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की थी. अब आखिरी मैच जिम्बाब्वे के लिए करो या मरो की स्थिति के समान है. पिछला मैच कीवी टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया था. पहले टेस्ट के बाद न्यूजीलैंड में इंजरी कंसर्न भी देखने को मिला. नाथन स्मिथ और विल ओरोर्के इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. वहीं, माइकल ब्रेसवेल द हंड्रेड टीम का हिस्सा हैं.