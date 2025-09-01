ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास के तीसरे खिलाड़ी

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है. रविवार 31 अगस्त को टेलर ने श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा कीर्तीमान स्थापित किया. इंटरनेशनल क्रिकेट में 10000 रन पूरा करने वाले टेलर जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर ने किया है. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 37 गेंदों में महज 20 रन बनाते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

श्रीलंका के नाम रहा मैच

पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 7 विकेट पर 277 रन बनाए. जिम्बाब्वे की तरफ से बेन करन ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए. साथ ही जिम्बाब्वे के दिग्गज ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने नाबाद 59 रनों का पारी खेली. खास बात ब्रेंडन टेलर की छोटी सी पारी रही. टेलर ने 20 रनों की पारी खेली खेल इतिहास रच दिया. इन पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रही. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका 122 रनों की शतकीय पारी खेली. साथ ही कप्तान चारिथ असलंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और श्रीलंका ये मुकाबला 5 विकटों से जीतने में कामयाब रही.

ब्रेंडन टेलर का इंटरनेशनल करियर

टेलर ने अपने इटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी और वो अभी भी खेल रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 287 मैचों की 320 पारियों में 10009 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका 33.45 का ओसत रहा है. अपने करियर के दौरान टेलर ने 17 शतक और 57 अर्धशतक जड़े हैं और उनका उच्चतम स्कोर 171 रनों का रहा है.

ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के चौथे खिलाड़ी

ब्रेंडन टेलर ने अपने टेस्ट करियर में 35 मैचों की 70 पारियों में 35.67 की औसत से 2371 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 171 रनों का रहा है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है.

