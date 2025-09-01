ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास के तीसरे खिलाड़ी
Advertisement
trendingNow12904806
Hindi Newsक्रिकेट

ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास के तीसरे खिलाड़ी

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है.  इंटरनेशनल क्रिकेट में 10000 रन पूरा करने वाले टेलर जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर ने किया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brendon Taylor
Brendon Taylor

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है.  रविवार 31 अगस्त को टेलर ने श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा कीर्तीमान स्थापित किया.  इंटरनेशनल क्रिकेट में 10000 रन पूरा करने वाले टेलर जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर ने किया है. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 37 गेंदों में महज 20 रन बनाते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

श्रीलंका के नाम रहा मैच
पहले  बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 7 विकेट पर 277 रन बनाए. जिम्बाब्वे की तरफ से बेन करन ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए. साथ ही जिम्बाब्वे के दिग्गज ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने नाबाद 59 रनों का पारी खेली. खास बात ब्रेंडन टेलर की छोटी सी पारी रही. टेलर ने 20 रनों की पारी खेली  खेल इतिहास रच दिया. इन पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रही. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका 122 रनों की शतकीय पारी खेली. साथ ही कप्तान चारिथ असलंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और श्रीलंका ये मुकाबला 5 विकटों से जीतने में कामयाब रही.

ब्रेंडन टेलर का इंटरनेशनल करियर
टेलर ने अपने इटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी और वो अभी भी खेल रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 287 मैचों की 320 पारियों में 10009 रन बनाए हैं.  इस दौरान उनका 33.45 का ओसत रहा है. अपने करियर के दौरान टेलर ने 17 शतक और 57 अर्धशतक जड़े हैं और उनका उच्चतम स्कोर 171 रनों का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के चौथे खिलाड़ी

ब्रेंडन टेलर ने अपने टेस्ट करियर में 35 मैचों की 70 पारियों में 35.67 की औसत से 2371 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 171 रनों का रहा है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है. 

ये भी पढ़ें: T20I में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले धुरंधर, नंबर 1 पर है दुनिया का ये खास बल्लेबाज

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Brendon Taylor

Trending news

Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
;