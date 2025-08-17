जडेजा की तलवारबाजी से हो सकती है अनहोनी... दिग्गज ने दिया अलर्ट, कहा- चोटिल होने की वजह...

Ravindra Jadeja: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अपने हरफनमौला प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में जड्डू ने टेस्ट सीरीज में अपनी बैटिंग से इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया था. अगर जडेजा चोटिल होते हैं तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है. ब्रेट ली ने जडेजा को तलवारबाजी के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है. जडेजा बैटिंग में अपने स्वॉर्ड सेलीब्रेशन के लिए काफी फेमस हैं. लेकिन ब्रेट ली ने बताया कि उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

क्या बोले ब्रेट ली?

ब्रेट ली ने रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है कि जडेजा के चोटिल होने का एकमात्र कारण तलवारबाजी के अंदाज वाला सेलिब्रेशन हो सकता है, जिससे उनके दौरान कंधे की मांसपेशी (रोटेटर कफ) को चोट पहुंच सकती है. हालांकि, मुझे यह सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इसे ज्यादा जोर से नहीं करना चाहिए.'

100 टेस्ट खेलेंगे जडेजा?

रवींद्र जडेजा भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. इन मैचों में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. 85 टेस्ट में उन्होंने 3,886 रन बनाने के साथ 330 विकेट भी ले चुके हैं. इंग्लैंड टूर पर जडेजा ने 500 रनों का आंकड़ा छुआ. जिसे देखने के बाद ब्रेट ली का मानना है कि जड्डू टीम की ओर से टेस्ट मुकाबलों का शतक लगाएंगे.

15 टेस्ट के लिए लगेंगे कितने दिन?

ब्रेट ली ने आगे कहा, 'इसके लिए जडेजा को लगभग 15 टेस्ट और खेलने हैं, जिसमें करीब दो साल का समय लगेगा. मुझे लगता है कि वह 100 टेस्ट मुकाबलों का आंकड़ा पार कर लेंगे. मेरे हिसाब से वह अब तक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं. 36 साल के होने के बावजूद, वह अभी भी कुछ और साल खेल सकते हैं. जडेजा के पास वह सब कुछ है, जिसकी एक क्रिकेटर को जरूरत होती है. मुझे लगता है कि वह हर कसौटी पर खरे उतरते हैं. उनकी तकनीक सरल है. वह दौड़कर आते हैं और सटीक गेंदबाजी करते हैं. जरूरत पड़ने पर सही लाइन और लेंथ पकड़ते हैं. अपने ओवर जल्दी निपटा लेते हैं. 36 साल की उम्र में वह फिट हैं. अगर आप इन सभी की गुणों की तुलना करें तो जडेजा सबसे ऊपर हैं.'