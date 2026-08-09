सर्वकालिक महान क्रिकेटर कौन? ब्रेट ली ने रिकी पोंटिंग-सचिन तेंदुलकर का नहीं, इस दिग्गज का लिया नाम

ALL Time Best Cricketer: सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं. इसके बावजूद जब बात 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) चुनने की आती है, तो ली का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज जैक्स कैलिस सबसे महान हैं. उन्होंने अपने पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को भी नहीं चुना. ब्रेट ली ने सबको हैरान करते हुए कैलिस को सर्वकालिक महान क्रिकेटर बताया.
ब्रेट ली ने 'बीयर बाइसेप्स' के पॉडकास्ट पर कहा कि भले ही तेंदुलकर से बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं हुआ, लेकिन ऑलराउंड कौशल के मामले में कैलिस चार्ट में सबसे ऊपर हैं. ब्रेट ली का मानना है कि जैक्स कैलिस के आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और वे अविश्वसनीय हैं. कैलिस दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में 10,000 से अधिक रन और 250 से अधिक विकेट लिए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में कैलिस ने 55.37 की औसत से 13,289 रन (45 शतक) बनाए और 292 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने 200 कैच भी लपके. वनडे में भी उन्होंने 11,579 रन बनाने के साथ-साथ 273 विकेट अपने नाम किए.
ली और कैलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिद्वंद्वी रहे थे, लेकिन वे आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के लिए एक साथ भी खेले. कैलिस ने 2011 से 2014 के बीच केकेआर के लिए 56 मैच खेले, जबकि ली 2011 से 2013 तक इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे. ली ने याद किया कि बल्लेबाजी के लिए जाने से पहले कैलिस अविश्वसनीय रूप से शांत रहते थे और उनकी हृदय गति लगभग 30 बीट प्रति मिनट ही रहती थी.
ब्रेट ली ने कैलिस की तैयारी के बारे में एक दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने बताया कि कैलिस हर दिन एक ही दिनचर्या का पालन करते थे. वह अपने बल्लेबाजी के सामान पहनते समय सबसे पहले हमेशा बाएं पैर का मोजा पहनते थे और उस दौरान दूसरा मोजा उनके मुंह में होता था. ली के अनुसार, कैलिस का यह बेहद रिलैक्स्ड और कूल रवैया उन्हें दूसरों से अलग बनाता था.