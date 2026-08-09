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सर्वकालिक महान क्रिकेटर कौन? ब्रेट ली ने रिकी पोंटिंग-सचिन तेंदुलकर का नहीं, इस दिग्गज का लिया नाम

ALL Time Best Cricketer: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया है. उन्होंने क्रिकेट के असली 'GOAT' के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस को चुना है. ब्रेट ली ने रिकी पोंटिंग को भी नजरअंदाज कर दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:58 PM IST
सर्वकालिक महान क्रिकेटर कौन? ब्रेट ली ने रिकी पोंटिंग-सचिन तेंदुलकर का नहीं, इस दिग्गज का लिया नाम
Image Credit: सचिन तेंदुलकर और ब्रेट ली.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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