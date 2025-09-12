ब्रेट ली ने चुनी एशिया की सर्वश्रेष्ठ Playing XI, भारत के इन महान क्रिकेटर्स को टीम में दी जगह

Brett Lee Asia best T20I playing XI: दुनिया के खूंखार तेज गेंदबाजों में एक ब्रेट ली ने एशिया कप के बीच कुछ ऐसा किया है जिसे जानकर सभी चौंक गए. ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहम सदस्य रहे तेज गेंदबाज ने टी20 इंटरनेशनल में एशिया की बेस्ट प्लेइंग-11 चुनी है. इसमें भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है. ब्रेट ली ने एक या दो नहीं, बल्कि टीम इंडिया के पांच क्रिकेटरों को अपनी प्लेइंग-11 में शामिल किया है. इनमें से तीन तो अब टी20 इंटरनेशनल से संन्यास भी ले चुके हैं.

भारतीय क्रिकेट की 'त्रिमूर्ति' का चयन

ब्रेट ली ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्लेइंग-11 में रखा है. उनके अलावा 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन रोहित शर्मा को भी जगह दी है. ओपनिंग के लिए ब्रेट ली ने रोहित के साथ सुपरस्टार विराट कोहली को चुना है. बता दें कि ये तीनों खिलाड़ी अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में नहीं खेलते हैं. धोनी ने 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. रोहित और कोहली अब टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं हैं. वह सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग-11 से बाहर होगा खूंखार बॉलर, 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के बाद भी नहीं मिलेगी जगह?

हार्दिक और बुमराह भी टीम में

ब्रेट ली ने भारतीय खिलाड़ियों में धोनी, कोहली और रोहित की त्रिमूर्ति के अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह को भी चुना है. ये दोनों खिलाड़ी मौजूदा एशिया कप में भारतीय टीम के सदस्य हैं और दोनों ने ही पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोरदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था. ब्रेट ली ने हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात को भी चुना है. उन्होंने यूएई के दो खिलाड़ी मोहम्मद नवीद और अमजद जावेद का भी सेलेक्शन किया है.

पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों का चयन

ब्रेट ली ने पाकिस्तान के 2, श्रीलंका और अफगानिस्तान के एक-एक खिलाड़ियों का सेलेक्शन किया है. उन्होंने विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग-11 में रखा है. ब्रेट ली ने पाकिस्तान के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाबर आजम को नजरअंदाज कर दिया. उनके ऊपर रिजवान को तरजीह दी. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी को ब्रेट ली ने कोई भाव नहीं दिया और उनके स्थान पर हारिस रऊफ को सेलेक्ट किया.

ये भी पढ़ें: शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर

ब्रेट ली द्वारा चुनी गई एशिया कप सर्वश्रेष्ठ टी20 प्लेइंग-11

विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, बाबर हयात, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, वानिंदु हसरंगा, राशिद खान, अमजद जावेद, मोहम्मद नवीद, हारिस रऊफ और जसप्रीत बुमराह.