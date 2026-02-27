IND vs ZIM: ब्रायन बेनेट ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड... कोहली की बादशाहत खत्म, बदलकर रख दिया 19 साल का इतिहास

Brian Bennett Changed 19 Year Old History: टी20 विश्व कप 2026 में भले ही जिम्बाब्वे की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन उसने इस एडिशन में कमाल का प्रदर्शन किया है. टीम ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को मात देकर बड़ा उलटफेर किया और फिर सुपर 8 में टीम इंडिया के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी. 257 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए उसने 184 रन ठोक दिए. टीम के इस दमदार प्रदर्शन में जिस खिलाड़ी ने सबसे अहम रोल अदा किया, वो 22 साल के ब्रायन बेनेट हैं, जिन्होंने इस बार शानदार बैटिंग करके न सिर्फ फैंस का दिल जीता बल्कि विराट कोहली का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है.

टी20 विश्व कप 2026 में ब्रायन बेनेट ने 5 मैचों में 277 रन ठोके. वह साहिबजादा फरहान (283) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. खास बात ये है कि उनका औसत 277.00 का है, जो न सिर्फ इस एडिशन बल्कि टी20 विश्व कप के हर एडिशन में सबसे ज्यादा है. इस बैटिंग औसत के दम पर उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का 19 साल पुराना इतिहास बदलकर रख दिया.

ब्रायन बेनेट ने कौन सा कमाल किया?

ब्रायन बेनेट अब टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में कम से कम 200 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे बढ़िया औसत रखने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. ऐसा 2007 से लेकर 2024 तक के सीजन में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया था. टी20 विश्व कप 2026 में ब्रायन बेनेट ने 5 पारियों में 277.00 की औसत और 135.78 के स्ट्राइक रेट के साथ 277 रन बनाए हैं.

भारत के खिलाफ ठोके 97 रन

टी20 विश्व कप 2026 में उन्होंने 5 मैच खेले, जिनमें से 4 दफा नाबाद लौटे. सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ वह आउट हुए थे. सुपर 8 के तहत भारत के खिलाफ हुए मैच में 257 रनों का पीछा करते हुए ब्रायन बेनेट ने अपनी टीम के लिए कमाल की बैटिंग की. उन्होंने भारत के गेंदबाजों के खिलाफ एक से बढ़कर एक शॉट खेले. उन्होंने 59 गेंदों पर 8 चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 97 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.41 का रहा. अगर वह इस पारी में 7 रन और बना देते तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते थे और अपना पहला शतक भी लगा सकते थे.

विराट कोहली की बादशाहत खत्म

26 फरवरी 2026 से पहले तक टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे बढ़िया औसत के साथ कम से कम 200 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली का जलवा था. उन्होंने 2016 में 136.50 की औसत से, 2014 में 106.33 की औसत से और 2022 में 98.66 की औसत से रन बनाए थे, लेकिन अब इस मामले में विराट कोहली की बादशाहत खत्म हो चुकी है, क्योंकि बेनेट ने इस एडिशन में 277.00 की औसत से 200 से ज्यादा रन ठोक डाले हैं. उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा.

टी20 वर्ल्ड क्रिकेट के एक सीजन में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत (कम से कम 200 रन)

277.00- ब्रायन बेनेट (2026)*

136.50- विराट कोहली (2016)

106.33- विराट कोहली (2014)

98.66- विराट कोहली (2022)

89.66- जोस बटलर (2021)

