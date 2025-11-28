Advertisement
क्रिकेट

2 दिन में 2 बार तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड... 1009 नाबाद का असंभव रिकॉर्ड, 2 दिन गेंदबाजों से विकेट की भीख मंगवाता रहा ये बल्लेबाज

Unbreakable Cricket Record: ब्रायन लारा, वो नाम जिसके सामने एक दौर में गेंदबाज रहम की भीख मांगते थे. ब्रायन लारा के एक पारी में 400 रन ठोकने से रिकॉर्ड से हर कोई वाकिफ है. इंटरनेशनल क्रिकेट में इसे तोड़ना तो दूर कोई छू भी नहीं पाया है. लेकिन एक बल्लेबाज है जिसने महज 2 दिन में लारा के इस रिकॉर्ड को दो बार तोड़ा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:27 PM IST
Unbreakable Cricket Record: ब्रायन लारा, वो नाम जिसके सामने एक दौर में गेंदबाज रहम की भीख मांगते थे. ब्रायन लारा के एक पारी में 400 रन ठोकने से रिकॉर्ड से हर कोई वाकिफ है. इंटरनेशनल क्रिकेट में इसे तोड़ना तो दूर कोई छू भी नहीं पाया है. लेकिन एक बल्लेबाज है जिसने महज 2 दिन में लारा के इस रिकॉर्ड को दो बार तोड़ा. इस बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि लारा के 400 के दोगुने से भी ज्यादा रन ठोक डाले. 2 दिन तक गेंदबाज इस खिलाड़ी के विकेट की भीख मांगते रहे. बेरहम बल्लेबाज ने 308.56 के स्ट्राइक रेट से मैदान पर रनों का अंबार लगा दिया. 

1009 पर नाबाद

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं उसने महज 16 साल की उम्र में 1009 रन का असंभव जैसा रिकॉर्ड बना डाला. एक साथ इस बल्लेबाज ने 2 दिन में 10 सेंचुरी लगा डालीं. इस रिकॉर्ड के आगे तिहरे शतक, डबल सेंचुरी और 400 रन का रिकॉर्ड भी फीका हो गया. ये रिकॉर्ड साल 2016 में मुंबई के भंडारी कप में आर्य गुरुकुल और केसी गांधी इंग्लिश स्कूल की टीमों के बीच मुकाबले में बना था. इस मुकाबले में जिसमें 16 साल के बल्लेबाज प्रनव धनवड़े ने ऐसा करिश्मा किया जो अमर हो गया.

31 पर सिमटी थी आर्य गुरुकुल की टीम

पहले बैटिंग करने उतरी आर्य गुरुकुल की टीम महज 31 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. लेकिन जब केसी गांधी इंग्लिश टीम के खिलाड़ी उतरे तो चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिली. पहले ही दिन प्रनव के रनों का बवंडर दिखा और उन्होंने पहले ही दिन 652 रन ठोक डाले थे. दूसरे दिन भी प्रनव ने सांस नहीं ली और अंधाधुंध अंदाज में 1009 रन ठोक डाले. उन्होंने इस दौरान 308.56 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

उड़ाए 59 छक्के

प्रनव ने अपनी पारी में इतने चौके-छक्के जमाए कि किसी पूरी टीम के लिए भी कई बार ये असंभव जैसा काम है. उन्होंने 59 छक्कों और 129 चौकों की बदौलत 1009 रन की करिश्माई पारी खेली. उन्होंने ये आंकड़ा महज 327 गेंद में छुआ था. इस पारी की बदौलत ही केसी की टीम ने बोर्ड पर 1465 रन टांग दिए थे.  जवाब में विरोधी टीम महज 59 के स्कोर पर सिमट गई थी. इस मुकाबले में हाईएस्ट टोटल का भी रिकॉर्ड बन गया. महज एक पारी में 1465 रन का महारिकॉर्ड शायद ही किसी ने सुना हो. 

