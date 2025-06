ब्रिगेडियर बावुमा...ऑस्ट्रेलिया को पीटकर 'गदा' से बंदूक चलाने लगे साउथ अफ्रीकी कप्तान, आग की तरह फैला Video

Temba Bavuma WTC Final: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया. उसने शनिवार (14 जून) को लॉर्ड्स में फाइनल टेस्ट के चौथे दिन कंगारू टीम को रौंद दिया. साउथ अफ्रीकी टीम ने 27 साल बाद किसी आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम किया है. पिछली बार टीम को 1998 में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में सफलता मिली थी. इस जीत के बाद हर तरफ कप्तान तेम्बा बावुमा की चर्चा हो रही है.

बावुमा का गजब रिकॉर्ड

बावुमा ने अपनी कप्तानी में वह कमाल कर दिखाया जो ग्रीम स्मिथ, फाफ डुप्लेसिस और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज नहीं कर पाए. उन्होंने आईसीसी खिताब के सूखे को समाप्त कर दिया. बावुमा की कप्तानी में अब तक साउथ अफ्रीका ने 10 मैच खेले हैं और इस दौरान उसे 9 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बावुमा के लिए यादगार रहा.

बावुमा ने इस तरह किया सेलिब्रेट

कंगारू टीम पर जीत के बाद उन्होंने गजब जश्न मनाया. पहले तो जब अफ्रीकी टीम ने विजयी रन बनाया तो बावुमा लॉर्ड्स की बालकनी में शांत होकर बैठे रहे. उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया. साथियों ने अफ्रीकी कप्तान को गले लगा लिया. इसके बाद जब बावुमा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का गदा (ट्रॉफी के रूप में गदा दिया जाता है) उठाया तो वह उसका इस्तेमाल बंदूक की तरह करने लगे. वह गोली लगाने के एक्शन में नजर आए.

South Africa won their first ICC trophy under the leadership of a Black African cricketer, Temba Bavuma.

This is why reservation and social justice are necessary for any country’s progress.

Temba bavuma is a living example for that.#WtcFinal2025 pic.twitter.com/Q8wXgc30mw

— Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) June 14, 2025