Hindi Newsक्रिकेट

T20 World Cup 2026 से पहले ICC को बड़ा झटका, फंसी 27000 करोड़ की डील, जानें पूरा मामला

T20 World Cup 2026 Broadcast Rights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC पर महासंकट आ गया है. रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा ब्रॉडकास्टर ने बढ़ते वित्तीय घाटे को 2027 तक चलने वाले अपने 3 बिलियन डॉलर के सौदे के लिए प्रतिबद्ध न हो पाने की वजह से ये फैसला लिया है. हालांकि, उनके इस फैसले के कारण ICC के सामने बड़ी चुनौती आ गई है.

Dec 08, 2025, 07:06 PM IST
जियोस्टार ने ICC को दिया झटका
T20 World Cup 2026 Broadcast Rights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC पर महासंकट आ गया है. मेगा इवेंट का आगाज अगले साल फरवरी में होना है, लेकिन उससे पहले आईसीसी को बड़ा झटका लगा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉडकास्टर जियोस्टार ने कथित तौर पर आईसीसी को बताया है कि वो अपने चार साल के भारत मीडिया अधिकार समझौते के शेष दो साल पूरे नहीं कर सकता है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जियोस्टार ने बढ़ते वित्तीय घाटे को 2027 तक चलने वाले अपने 3 बिलियन डॉलर के सौदे के लिए प्रतिबद्ध न हो पाने की वजह से ये फैसला लिया है. हालांकि, उनके इस फैसले के कारण ICC के सामने बड़ी चुनौती आ गई है.

 ICC को बड़ा झटका

ब्रॉडकास्टर के ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन खातों से पता चलता है कि खेल-सामग्री सौदों पर अनुमानित घाटे के लिए प्रावधान एक वित्तीय वर्ष में 12,319 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,760 करोड़ रुपये हो गए. मीडिया रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जियोस्टार के नोटिस के बाद, ICC ने 2026-29 चक्र के लिए भारत में मीडिया अधिकारों की बिक्री फिर से शुरू कर दी है और इसके लिए 2.4 बिलियन डॉलर की मांग की है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग Jiostar पर होगी.

अब आगे क्या होगा?

अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के राइट से मौजूदा प्रसारणकर्ता पीछे हट जाते हैं तो आईसीसी को नए ब्रॉडकास्टर की तलाश करनी होगी. इस रेस में कई कंपनी शामिल हो सकती है. हालांकि, अभी तक इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: IND vs SA: संजू को बहुत मौका मिल चुका... कप्तान सूर्या ने बता दिया टीम इंडिया का प्लान, ऐसी होगी प्लेइंग-11 

 

 

T20 World Cup 2026

Trending news

