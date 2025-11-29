Advertisement
18 साल के बैटर का तहलका...टूट गया Rohit Sharma के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड...तीनों फॉर्मेट में बंजा डंका

Ayush Mhatre: भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने रोहित शर्मा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर रिकॉर्डबुक में खलबली मचा दी है. आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जलवा दिखा चुका यह 18 साल का खिलाड़ी इन दिनों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मुंबई के लिए खेल रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:25 AM IST
Ayush Mhatre
Ayush Mhatre

Ayush Mhatre: 18 साल के तूफानी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने भारतीय क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसे देखकर दिग्गज भी हैरान हैं. उन्होंने रोहित शर्मा का वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसे अगले कई साल तक अटूट माना जा रहा था. आयुष अब फर्स्ट क्लास, लिस्ट-ए और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 18 साल 135 दिन की उम्र में हासिल की है, जबकि रोहित ने यह रिकॉर्ड 19 साल 339 दिन में बनाया था. युवा आयुष का यह ऐतिहासिक कारनामा भारतीय क्रिकेट के भविष्य की धमाकेदार झलक दिखा गया है.

SMAT 2025 में 18 साल के आयुष का तूफानी शतक

दरअसल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में विदर्भ के खिलाफ आयुष म्हात्रे ने ऐसी विस्फोटक बैटिंग दिखाई कि सभी हैरान रह गए. विरोधी टीम के बॉलर पस्त हो गए. मुंबई की ओर से ओपनिंग करते हुए उन्होंने 53 गेंदों पर 110 रन ठोक दिए, जिसमें 8 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. विदर्भ ने पहले 192 रन बनाए थे, लेकिन आयुष की पारी के दम पर मुंबई ने यह बड़ा टारगेट आसानी से हासिल कर लिया.

रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त

आयुष म्हात्रे अब फर्स्ट क्लास शतक, लिस्ट-ए शतक, टी20 शतक यानी तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए आयुष म्हात्रे 18 साल 135 दिन रोहित शर्मा 19 साल 339 दिन उन्मुक्त चंद 20 साल क्विंटन डी कॉक 20 साल 62 दिन अहमद शहजाद 20 साल 97 दिन

करियर भी है बेहद शानदार

आयुष की उम्र अभी 18 साल है, लेकिन उनकी बैटिंग में कमाल दिखता है. फर्स्ट क्लास में वो 13 मैच खेलकर 660 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 शतक और 2 फिफ्टी हैं. लिस्ट ए के 7 मैचों में 2 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 458 रन किए हैं. वहीं टी20 में 1 शतक समेत कुल 368 रन ठोक चुके हैं.

CSK में भी दिखा चुके हैं अपना दम

ये वही आयुष म्हात्रे हैं, जिन्होंने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेलते हुए सबका ध्यान खींचा था. पिछले उन्होंने 7 मैचों में 240 रन बनाए थे, जिसमें एक 94 रन की धमाकेदार पारी भी शामिल रही थी.आयुष म्हात्रे ने जिस तरह कम उम्र में इतने बड़े कीर्तिमान बनाए हैं, वह साबित करता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्ज्वल है. उन्हें फ्यूचर स्टार माना जा रहा है.

