Advertisement
trendingNow13103959
Hindi Newsक्रिकेटZimbabwe vs Oman: जिम्बाब्वे की जीत में चमके ये 2 खिलाड़ी, ओमान को 8 विकेट से रौंदा खोला खाता

Zimbabwe vs Oman: जिम्बाब्वे की जीत में चमके ये 2 खिलाड़ी, ओमान को 8 विकेट से रौंदा खोला खाता

Zimbabwe vs Oman: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 8वें मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से रौंदकर अपने सफर की शुरुआत की. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए थे. ये टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे कम स्कोर है. लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रायन बेनेट ने 36 गेंदों पर 48 रनों की नाबाद पारी खेली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PHOTO- (@ZimCricketv/X)
PHOTO- (@ZimCricketv/X)

Zimbabwe vs Oman: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 8वें मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से रौंदकर अपने सफर की शुरुआत की. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए थे. ये टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे कम स्कोर है. लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रायन बेनेट ने 36 गेंदों पर 48 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जिताने में अहम किरदार निभाया. वहीं, गेंदबाजी में कमाल दिखाने वाले ब्लेसिंग मुजारबानी को 3 विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से रौंदा

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ओमान की टीम 19.5 ओवरों में 103 रन पर सिमट गई. इस टीम को 7 के स्कोर पर पहला झटका लगा। कप्तान जतिंदर सिंह 1 चौके के साथ 5 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 27 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां से विनायक शुक्ला ने सुफयान महमूद के साथ छठे विकेट के लिए 43 गेंदों में 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस साझेदारी के टूटते ही ओमान एक बार फिर से लड़खड़ा गई. विनायक 21 गेंदों में 4 चौकों के साथ 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि महमूद ने 39 गेंदों में 2 चौकों के साथ 25 रन की पारी खेली. इनके अलावा, नदीम खान ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी और ब्रैड इवांस ने 3-3 विकेट हासिल किए। एक विकेट सिकंदर रजा के हाथ लगा.

इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। दिवानाशे मारुमानी और ब्रायन बेनेट ने पहले विकेट के लिए 3.1 ओवरों में 30 रन जुटाए. मारुमानी 11 गेंदों में 5 चौकों के साथ 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद डायोन मायर्स (0) बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन अपनी दूसरी गेंद पर ही विकेट गंवा बैठे.

जिम्बाब्वे की टीम 30 के स्कोर पर 2 विकेट खो चुकी थी. यहां से ब्रायन बेनेट ने ब्रेंडन टेलर के साथ 56 गेंदों में 68 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया. टेलर 30 गेंदों में 3 चौकों के साथ 31 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए, जबकि बेनेट ने 36 गेंदों में 7 चौकों के साथ नाबाद 48 रन बनाकर टीम को आसान जीत दिलाई. विपक्षी खेमे से दोनों विकेट सुफयान महमूद ने हासिल किए। उन्होंने 3 ओवरों में महज 12 रन दिए, लेकिन टीम को शर्मनाक हार से बचा नहीं सके.

ये भी पढ़ें: ICC ने बांग्लादेश को दी बड़ी राहत, T20 वर्ल्ड कप बहिष्कार के बावजूद नहीं लगेगी पेनल्टी, भारत-पाक मैच भी कन्फर्म

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट