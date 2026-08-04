बुमराह-शमी के बैकअप की तलाश, WTC फाइनल में नहीं पहुंचे तो होगा बड़ा बदलाव, क्या है BCCI का प्लान?

Indian Cricket Team: जसप्रीत बुमराह की चोटों के साथ चल रही लगातार लड़ाई ने BCCI को टेस्ट क्रिकेट में एक नया तेज गेंदबाजी आक्रमण तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया है. बुमराह अभी भी टीम के मुख्य गेंदबाज बने रहेंगे, लेकिन लक्ष्य खिलाड़ियों का एक ऐसा मजबूत समूह विकसित करना है जो लंबे प्रारूप में उनकी कमी को पूरा कर सके. टीम प्रबंधन की नजर अब उन खिलाड़ियों पर है जो न केवल अच्छी गति रखते हैं, बल्कि पिच से अतिरिक्त उछाल पैदा करने की क्षमता भी रखते हैं.
बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी कई चोटों और कार्यभार प्रबंधन की चिंताओं ने भारत की टेस्ट यूनिट को प्रभावित किया है. बीसीसीआई इस बात को भी समझता है कि बुमराह की उम्र बढ़ रही है, इसलिए भविष्य के बदलाव को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं. प्रबंधन का मानना है कि बुमराह टीम के लिए बेहद मूल्यवान हैं, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनकी उपलब्धता सीमित हो सकती है.
मौजूदा पेस अटैक में मोहम्मद सिराज एक और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरे हैं, जो सपाट पिचों पर भी अपनी तीव्रता बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, बुमराह और सिराज के अलावा यह चिंता बनी हुई है कि क्या भारत के पास कोई ऐसा दूसरा तेज गेंदबाज है जो उच्चतम स्तर पर लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखता हो?
अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की स्थिति ने भी सबका ध्यान खींचा है. घुटने की लंबी चोट से उबरने के बाद उन्होंने बंगाल के लिए शानदार रणजी ट्रॉफी अभियान चलाया और अकेले दम पर आक्रमण का नेतृत्व किया. इस प्रदर्शन के बावजूद उन्हें चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन द्वारा शामिल नहीं किया गया, जो यह संकेत देता है कि शायद वे अब भारत की तत्काल योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं.
प्रबंधन अब शमी जैसे गुणों वाले खिलाड़ियों की तलाश में है, इसलिए तुषार देशपांडे, गुरजपनीत सिंह और नचिकेत भूते पर पैनी नजर रखी जा रही है. ये सभी गेंदबाज अच्छी गति उत्पन्न कर सकते हैं. यदि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता है, तो इनकी प्रगति को तेज किया जा सकता है और इन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है. बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार, जब तक आप इन्हें आजमाएंगे नहीं, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा प्रदर्शन करते हैं.
भारत की बुमराह पर निर्भरता 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान स्पष्ट रूप से देखी गई थी, जहां टीम को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था. जब भी बुमराह विकेट लेने में असफल रहे, टीम का संघर्ष बढ़ गया. हालांकि, अर्शदीप सिंह जैसे विकल्पों पर विचार किया गया था, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मौका नहीं मिला. अंशुल कंबोज को भी आजमाया गया लेकिन वे टीम में नियमित नहीं हो सके. फिलहाल, श्रीलंका सीरीज के लिए जम्मू-कश्मीर के उभरते सितारे आकिब नबी को मौका दिया गया है.