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बुमराह-शमी के बैकअप की तलाश, WTC फाइनल में नहीं पहुंचे तो होगा बड़ा बदलाव, क्या है BCCI का प्लान?

Indian Cricket Team: दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लगातार चोटों के चलते BCCI टेस्ट क्रिकेट में नए पेस अटैक की तैयारी कर रहा है. तुषार देशपांडे, गुरजपनीत सिंह और आकिब नबी जैसे नए चेहरों पर प्रबंधन की नजर है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 04, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:35 PM IST
बुमराह-शमी के बैकअप की तलाश, WTC फाइनल में नहीं पहुंचे तो होगा बड़ा बदलाव, क्या है BCCI का प्लान?
Image Credit: मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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