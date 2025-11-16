जसप्रीत बुमराह ने 'बौना विवाद' पर लगाया विराम! हार के बाद तेम्बा बावुमा के कंधे पर रखा हाथ, फिर क्या हुआ?

Bumrah Bavuma Bauna Controversy: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम 30 रनों से हार गई. इस हार के बाद जसप्रीत बुमराह को अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा की ओर दौड़ते हुए देखा गया. उन्हें एक बड़े विवाद के बाद अपनी बात बताते हुए देखा गया. मैच के पहले दिन बावुमा पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद बुमराह की चौतरफा आलोचना हुई थी. उन्होंने गेंदबाजी के दौरान बावुमा को 'बौना' कहा था. आज वह इस विवाद को समाप्त करते हुए नजर आए.

पहले दिन हुआ बड़ा विवाद

साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 14वें ओवर में बावुमा के खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की अपील के दौरान बुमराह और पंत संभावित रिव्यू पर चर्चा करते देखे गए. उसी समय तभी स्टंप माइक ने उन्हें यह कहते हुए सुना, 'बौना भी है'. इस बात को कई दर्शकों ने बावुमा की हाइट पर तंज के तौर पर समझा. बता दें कि हिन्दी शब्द बौना का प्रयोग अधिकतर बौनेपन से ग्रस्त व्यक्ति के लिए किया जाता है और छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए इस शब्द का आकस्मिक प्रयोग अपमानजनक माना जा सकता है.

बुमराह-बावुमा ने मामले को किया समाप्त?

सोशल मीडिया पर हर चीज पल भर में कैसे तूल पकड़ लेती है. उनकी टिप्पणी वायरल हो गई और साउथ अफ्रीक के बल्लेबाजी कोच एश्वेल प्रिंस ने भी इसे सुना. अब यह कहना उचित होगा कि बावुमा को भी इस बात की जानकारी थी कि क्या कहा गया था और उसके क्या निहितार्थ थे. हालांकि, मैच का आखिरी विकेट गिरते ही बुमराह ने बावुमा से थोड़ी बातचीत की और ऐसा लगा जैसे वह अपनी बात समझा रहे हों. इस तेज गेंदबाज ने बावुमा के कंधों पर हाथ भी रखा. अफ्रीकी कप्तान ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बुमराह से बात की और इशारों-इशारों में बात को भूलने के लिए कह दिया.

मैच में क्या हुआ?

अफ्रीकी टीम ने मैच के तीसरे दिन रविवार (16 नवंबर) को दूसरी पारी में 153 रन बनाए. इससे पहले पहली पारी में उसका स्कोर 159 रन था और भारत ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. इस तरह साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 123 रनों की बढ़त ही मिली और टीम इंडिया को 124 रन का टारगेट मिला. इसके जवाब में गिल के बगैर भारत 104 रन ही बना पाया. कोलकाता में भारत पर जीत ने साउथ अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन के नाम अब 66.67 प्रतिशत प्रतिशत है. दूसरी ओर, भारत तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया है. उसका प्रतिशत 54.16 है. ऑस्ट्रेलिया पहले और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है.