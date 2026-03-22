भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब होगी टेस्ट सीरीज? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस शेड्यूल का कर दिया ऐलान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने रविवार को 2026-27 के इंटरनेशनल समर के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है. आठ महीनों के दौरान 14 वेन्यू पर 27 मैच खेले जाएंगे. इसकी शुरुआत अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मुकाबलों से होगी और इसका समापन अगले साल मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक 150वीं एनिवर्सरी टेस्ट मैच के साथ होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब होगी टेस्ट सीरीज?

'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज, जिसे कई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के लिए आखिरी बड़ी चुनौती माना जा रहा है, जनवरी 2027 के बीच या अंत में शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है.

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14 हफ्तों में 10 टेस्ट मैच

ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ी जैसे पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन अब तक भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं, इसलिए यह दौरा उनके लिए बेहद अहम माना जा रहा है. वहीं, भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर पुरुष और महिला टीमों के लिए सात महीनों तक फैला हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के लिए यह कार्यक्रम बेहद चुनौतीपूर्ण है. पुरुष टीम को दिसंबर की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच तक सिर्फ 14 हफ्तों में 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, जो अब तक का सबसे कठिन और थकाऊ शेड्यूल माना जा रहा है.

बांग्लादेश, द. अफ्रीका और न्यूजीलैंड से भी टेस्ट सीरीज खेलेगा ऑस्ट्रेलिया

अगस्त 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ घर से बाहर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम अक्टूबर में साउथ अफ्रीका में तीन मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस शेड्यूल की एक बड़ी खासियत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार चार टेस्ट मैचों की सीरीज है. साल 1999 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड तीन से ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा.

टेस्ट शेड्यूल से गाबा को हटा दिया गया

पहला मैच 9-13 दिसंबर के बीच पर्थ में, जबकि अगला मैच एडिलेड में 17-21 दिसंबर के बीच आयोजित होगा. मेलबर्न 26-30 दिसंबर के बीच चौथे टेस्ट और सिडनी 4-8 जनवरी के बीच चौथे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा. गौरतलब है कि इस मैदान के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के चलते, टेस्ट शेड्यूल से गाबा को हटा दिया गया है. क्वींसलैंड, इसके बजाय, 22 से 26 अगस्त तक मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा. इससे पहले, 13 से 17 अगस्त तक डार्विन में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैच

इसके बाद, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए पांच मैच खेलेगी. जनवरी से मार्च 2027 तक चलने वाली यह सीरीज, मौजूदा WTC चक्र में उनका आखिरी असाइनमेंट होगा, जिसमें पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम के लिए बहुत कुछ दांव पर होगा. व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम 13 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच इंग्लैंड की मेजबानी करेगी, जिसमें तीन वनडे मैच और उसके बाद पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. लिमिटेड-ओवर्स का यह चरण पर्थ में शुरू होगा और कैनबरा में समाप्त होगा, जिसमें मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन सहित देश भर के विभिन्न स्थानों पर मैच खेले जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच डे-नाइट टेस्ट

ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम अपने कैलेंडर का समापन 11 से 15 मार्च तक इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार डे-नाइट टेस्ट मैच के साथ करेगी, जो पहले टेस्ट मैच की 150वीं एनिवर्सरी के अवसर पर खेला जाएगा. यह एकमात्र टेस्ट मैच 11 से 15 मार्च तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.