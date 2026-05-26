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Hindi Newsक्रिकेट16 चौके, 9 छक्के, 152 रन: IPL 2026 की सबसे विध्वंसक पारी; शांत बल्लेबाज की तबाही सालों तक याद रखेंगे बॉलर

16 चौके, 9 छक्के, 152 रन: IPL 2026 की सबसे विध्वंसक पारी; शांत बल्लेबाज की 'तबाही' सालों तक याद रखेंगे बॉलर

KL Rahul Historical 152 Runs Innings vs PBKS: आईपीएल के हर सीजन में एक ऐसी पारी आती है, जो सालों तक याद रखी जाती है. आईपीएल 2026 में एक भारतीय धुरंधर ने यह पारी खेलकर इतिहास रचा है. लीग स्टेज के 35वें मुकाबले में आई इस पारी को गेंदबाज सालों तक नहीं भूल पाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: May 26, 2026, 08:51 AM IST
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KL Rahul 152 Runs Record
KL Rahul 152 Runs Record

KL Rahul Historical 152 Runs Innings vs PBKS: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज खत्म हो चुका है, लेकिन इस सीजन में रनों की जो सबसे बड़ी सुनामी आई, उसने क्रिकेट के इतिहास को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया. मैदान पर आमतौर पर शांत रहने वाले और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत माने जाने वाले केएल राहुल (KL Rahul) ने इस साल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बल्ले से ऐसा तांडव मचाया, जिसकी गूंज कई सालों तक सुनाई देगी.

25 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ओपनर केएल राहुल ने पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नाबाद 152 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी. यह न सिर्फ आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और विध्वंसक पारी रही, बल्कि इस लीग के 19 साल के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी साबित हुआ.

राहुल सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बने

आईपीएल के इतिहास में आज तक कई भारतीय दिग्गजों ने शतक जमाए, लेकिन कोई भी 150 रनों के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाया था. केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ यह मिथक भी तोड़कर इतिहास रचा. उन्होंने महज 67 गेंदों में नाबाद 152 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान उन्होंने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई, जिसमें 16 दर्शनीय चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. आमतौर पर एंकर रोल निभाने वाले राहुल ने इस मैच में 226.86 के खूंखार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सबको हैरान कर दिया था.

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उनकी इस ऐतिहासिक पारी के दम पर ही दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसे पंजाब ने चेज भी कर दिखाया. पंजाब ने 7 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेट खोकर 265 रन बना दिए.

IPL 2026 में राहुल का नया अवतार

केएल राहुल के लिए यह सीजन किसी वरदान से कम नहीं रहा है. वह इस सीजन नए अवतार में दिखे हैं. पूरे लीग स्टेज में राहुल ने बल्ले से गजब की कंसिस्टेंसी दिखाई है. 19वें सीजन में 14 मैच खेलकर 50.50 की बेहतरीन औसत से कुल 606 रन बनाए. इस सीजन उनका स्ट्राइक रेट 161.68 का रहा, जो उनके आलोचकों को करारा जवाब है. 70 लीग मैच खत्म होने के बाद केएल राहुल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर काबिज हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी जड़े हैं.

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज

इस धमाकेदार सीजन के बूते केएल राहुल ने आईपीएल इतिहास के सर्वकालिक दिग्गजों (All-Time Legends) की सूची में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. साल 2013 में अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले राहुल अब तक 150 मैच खेल चुके हैं. इन 150 मैचों में उनके बल्ले से 5815 रन निकल चुके हैं, जिसमें 6 शतक और 45 फिफ्टी शामिल हैं. इसके साथ ही वह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दिग्गजों की एलीट लिस्ट में पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में लगे रिकॉर्डतोड़ शतक: इन 13 सूरमाओं ने रचा इतिहास, नंबर-1 वाले ने अकेले ठोक दीं 2 सेंचुरी

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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