GT vs KKR: चल गया अजिंक्य रहाणे का 'खोटा सिक्का'...फिर भी हार गई टीम, KKR की हार के 3 विलेन कौन?

GT vs KKR: 6 मुकाबलों के बाद भी केकेआर टीम का खाता नहीं खुला है. आईपीएल 2026 में टीम का हाल बेहाल नजर आया. गुजरात ने केकेआर की टीम को 5 विकेट से रौंदा. ये वो मैच था, जिसमें टीम का खोटा सिक्का भी चल गया लेकिन इसके बाद भी जीत नसीब नहीं हुई. हम बात कर रहे हैं कैमरन ग्रीन की, जिन्होंने इस मुकाबले में 79 रन की पारी खेली, लेकिन इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी नीचे रहा. इस मुकाबले में भी केकेआर के 3 विलेन सामने आए हैं, जिनके चलते टीम को इस हार का सामना करना पड़ा है.

1. अजिंक्य रहाणे

केकेआर की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं. न सिर्फ टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है बल्कि कप्तान रहाणे के बल्ले से भी कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है. गुजरात के खिलाफ मुकाबले में रहाणे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इसके चलते पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप नजर आया.

2. रिंकू सिंह

लिस्ट में रिंकू सिंह का भी नाम है जो इस सीजन रनों के लिए तरसते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पिछले 3 मैच में महज 11 रन बनाए हैं. हैदराबाद के खिलाफ इकलौते मैच में उन्होंने 35 रन की पारी खेली थी. गुजरात के खिलाफ महज 1 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. अब रिंकू सिंह अगले मुकाबले से बाहर भी हो सकते हैं.

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3. सुनील नरेन

कभी टीम के विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उभरे सुनील नरेन के बल्ले और गेंद से भी कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है. गुजरात के खिलाफ अंत में जब टीम को बूस्ट करने की बारी आई तो नरेन 0 रन पर आउट होकर चले गए. पूरी टीम 180 के स्कोर पर सिमट गई. कैमरन ग्रीन के अलावा रोवमैन पॉवेल ने भी 27 रन की पारी खेली. जिसकी दम पर ये स्कोर बना.