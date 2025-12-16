Advertisement
Cameron Green ने मिनी ऑक्शन से पहले ऐसा क्या मैसेज भेजा? KKR ने लुटा दी तिजोरी, विरोधियों के लिए खतरे की घंटी!

Cameron Green ने मिनी ऑक्शन से पहले ऐसा क्या मैसेज भेजा? KKR ने लुटा दी तिजोरी, विरोधियों के लिए खतरे की घंटी!

IPL 2026 Mini Auction, Cameron Green: सबसे पहले तो बता दें कि कैमरून ग्रीन 26 साल के हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब आईपीएल ऑक्शन में वो मालामाल हुए हैं. इससे पहले 2023 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने ग्रीन पर बड़ा दांव खेला था और 17.5 करोड़ रुपये खर्च कर उन्हें खरीदा था. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैमरून ग्रीन एक धाकड़ खिलाड़ी हैं, लेकिन करियर की शुरुआत से ही उनकी फिटनेस बड़ी सिरदर्दी साबित हुई है.

Dec 16, 2025, 04:22 PM IST
Cameron Green: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार, 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके लिए खजाना लुटा दिया. KKR ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत देकर अपनी टीम में जोड़ा. फैंस ये जानने को बेताब हैं कि आखिर क्यों कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन पर इतना बड़ा दांव खेला?

आईपीएल 2026 से पहले कैमरून ग्रीन का बड़ा ऐलान

आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन से कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने बड़ा ऐलान कर दिया था. इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी कि इस बार ऑक्शन में ग्रीन की चांदी होने वाली है. 

कैमरून ग्रीन ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि वो आईपीएल 2026 में गेंदबाजी के लिए उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने आईपीएल नीलामी में ऑलराउंडरों की श्रेणी के बजाय बल्लेबाजों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया था, जो उनके मैनेजर की गलती के कारण हुआ था.

18 करोड़ में बिके मथीशा पथिराना

कैमरून ग्रीन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रीलंका के स्टार पेसर मथीशा पथिराना पर बड़ा दांव खेला और 18 करोड़ रुपये में खरीदा. आईपीएल 2025 में पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे. CSK ने उन्हें 13 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन इस साल रिलीज करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: Cameron Green पर बरसा छप्पड़ फाड़ पैसा, KKR ने खोल दिया खजाना, देखें 5 सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट

 

