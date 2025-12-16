IPL से ODI क्रिकेट तक कैमरून ग्रीन का जलवा, ऐतिहासिक पारी से तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड, आंकड़े उड़े देंगे होश

ऑस्ट्रेलिया के वनडे क्रिकेट के इतिहास में से एक से दिग्गज स्टार खिलाड़ी हुए हैं. रिकी पोटिंग, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन जैसे कई स्टार खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 50 ओवर के फॉर्मेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जमकर रन बनाए हैं. इसके साथ वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम मानी गई है. ऑस्ट्रेलिया टीम ने वनडे क्रिकेट में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम किए हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जगत में इकलौती ऐसी टीम है जिसने 6 बार वनडे विश्व कप अपने नाम किया है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून ग्रीन द्वारा बनाए गए एक जबरदस्त रिकॉर्ड के बारे में. पिछले कुछ समय से वह जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. यही कारण है अब वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन चुके हैं.

ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल के तूफान के सामने अच्छे-अच्छे के पसीने छूटने लगते हैं. वह एक बार चल जाते हैं तो अपनी ताबड़ोड़ बल्लेबाजी से सामने वाली टीम की बैंड बजा देते हैं. कुछ ऐसा ही साल 2023 में हुआ और वह ऑस्ट्रेलिया के वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलते हुए महज 40 गेंदों में शतक जड़ने का कारनामा किया है. मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्के और 9 चौके जड़े थे.

कैमरून ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक विस्फोटक बल्लेबाज कैमरून ग्रीन के नाम पर हैं. ग्रीन ने अगस्त 24 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महज 47 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी. बीते कुछ समय में अपने धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के उनके ऊपर जमकर पैसे बरसे हैं. अब वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं. ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में अपनी झोली में डालने का काम किया है.

एक बार फिर मैक्सी

लिस्ट में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता है. मैक्सवेल ने साल 2015 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ ये कारनामा किया था. उन्होंने महज 53 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 102 रनों की तूफानी पारी खेली थी. मैक्सवेल कंगारू क्रिकेट इतिहास के सबसे तूफानी खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने अपने देश के लिए कई सारी मैच विनिंग पारियां खेली हैं.

