Advertisement
trendingNow13044592
Hindi Newsक्रिकेट10 साल भी नहीं जी पाऊंगा... कैमरून ग्रीन थे इस खतरनाक बीमारी के शिकार, मौत को मात देकर बने IPL के सबसे महंगे विदेशी

10 साल भी नहीं जी पाऊंगा... कैमरून ग्रीन थे इस खतरनाक बीमारी के शिकार, मौत को मात देकर बने IPL के सबसे महंगे विदेशी

Cameron Green: इस समय क्रिकेट की दुनिया में  कैमरून ग्रीन और आईपीएल में उन्हें मिली 25.20 करोड़ रुपये की बात हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक समय पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे. जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैमरून ग्रीन एक खतरनाक बीमारी से लड़कर बाहर निकले और उसके बाद क्रिकेट के मैदान पर धमाका किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैमरून ग्रीन थे इस खतरनाक बीमारी के शिकार
कैमरून ग्रीन थे इस खतरनाक बीमारी के शिकार

Cameron Green: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 ऑक्शन में कंगारू खिलाड़ी पर पैसों की बरसात हुई. कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया. इसके साथ ही ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

इस समय क्रिकेट की दुनिया में  कैमरून ग्रीन और आईपीएल में उन्हें मिली 25.20 करोड़ रुपये की बात हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक समय पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे. जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैमरून ग्रीन एक खतरनाक बीमारी से लड़कर बाहर निकले और उसके बाद क्रिकेट के मैदान पर धमाका किया.

इस खतरनाक बीमारी से लड़े कैमरून ग्रीन

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर जन्म लेने के साथ ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं. कैमरून ग्रीन को क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) है, जिसका पता बचपन में ही लग गया था. वो इस बीमारी के साथ ही पैदा हुए थे और इस बारे में उन्होंने आईपीएल 2023 के दौरान RCB की तरफ से खेलते हुए खुलासा किया था. 

कैमरून ग्रीन ने खुलासा किया कि वो जन्म से ही क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं, जो एक आजीवन और अपरिवर्तनीय स्थिति है जिसका पता उनकी मां के गर्भावस्था स्कैन के दौरान चला था. इतना ही नहीं डॉक्टरों ने भी ग्रीन के माता-पिता को चेतावनी दी थी कि वो शायद 10 साल से अधिक जीवित न रह पाए. 26 साल की उम्र में, ग्रीन के गुर्दे की कार्यक्षमता लगभग 60 प्रतिशत (चरण दो) है, जिसके लिए कड़ी निगरानी, ​​आहार नियंत्रण और जीवनशैली प्रबंधन की आवश्यकता है.

बचपन से योद्धा रहे हैं कैमरून ग्रीन

बचपन से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे कैमरून ग्रीन ना सिर्फ स्वस्थ्य रहने की कोशिश करते रहे, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी शानदार प्रदर्शन कर बता दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा और लड़ने की ताकत है तो आप किसी बीमारी को मात दे सकते हैं. बता दें कि इस स्थिति के कारण ग्रीन को ऐंठन होने की संभावना अधिक हो जाती है, जैसा कि सितंबर 2022 में केर्न्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच के दौरान देखा गया था, जहां उन्हें मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन का अनुभव हुआ था. 

मेडिकल रिपोर्ट देख रोने लगी थी मां

कैमरून ग्रीन ने खुलासा किया कि उनके माता-पिता उनके 10वें जन्मदिन पर बेहद खुश थे और राहत की सांस ली, क्योंकि वह एक स्वस्थ बच्चे थे. उस डरावने समय को याद करते हुए कैमरून ग्रीन ने बताया कि उनकी मां मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर अक्सर रोने लगती थी, क्योंकि इस भयंकर बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है.

ये भी पढ़ें: मां ने गहने बेचे, कर्ज में डूब गए पिता... रुला देगी 14 करोड़ी बने कार्तिक शर्मा की कहानी, CSK ने ढूंढा अगला धोनी?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Cameron Green

Trending news

लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?