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Hindi Newsक्रिकेटकैमरन ग्रीन अच्छे नहीं... IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पर महान क्रिकेटर का जोरदार हमला, जमकर लगाई क्लास

कैमरन ग्रीन अच्छे नहीं... IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पर महान क्रिकेटर का जोरदार हमला, जमकर लगाई क्लास

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स के 25.2 करोड़ रुपये के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने अब तक शर्मनाक खेल दिखाया है. उनके फ्लॉप प्रदर्शन पर केविन पीटरसन और संजय बांगर ने सवाल उठाए हैं. क्या ग्रीन नंबर 3 के लिए सही नहीं हैं?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:53 AM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के स्टार खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है. वह 3 मैचों में सिर्फ 24 रन ही बना पाए. ग्रीन को कोलकाता ने 25.2 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. सबसे चिंताजनक बात यह है कि आंद्रे रसेल के विकल्प के रूप में देखे जा रहे ग्रीन ने अब तक इस सीजन में एक भी गेंद नहीं फेंकी है.

दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने ग्रीन के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है. पीटरसन का मानना है कि ग्रीन केकेआर के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के योग्य नहीं हैं. उन्होंने कहा, ''मैं नीलामी की कीमत पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छे हैं. वे गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं. वे मूल रूप से एक मध्य-क्रम के बल्लेबाज हैं जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं और यही उनकी भूमिका है. इस सीजन में वे दो बार नंबर 3 और एक बार नंबर 4 पर खेले हैं, लेकिन प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे.''

संजय बांगर ने क्या कहा? 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने भी इस चर्चा में अपनी राय रखी. उनका मानना है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में 'टी20 स्पेशलिस्ट' खिलाड़ियों की जरूरत होती है. बांगर के अनुसार, रचिन रवींद्र और ग्रीन पूरी तरह से टी20 विशेषज्ञ नहीं हैं. उन्होंने तर्क दिया कि जब आपके पास केवल 4 विदेशी खिलाड़ियों की जगह उपलब्ध हो, तो आपको उन विशेषज्ञों को चुनना चाहिए जो अपनी भूमिका में माहिर हों.

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पॉवेल बन सकते हैं केकेआर के लिए बेहतर समाधान? 

संजय बांगर ने सुझाव दिया है कि अगर ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो वे केवल एक शुद्ध बल्लेबाज की श्रेणी में फिट नहीं बैठते. उन्होंने कहा कि केकेआर को रोवमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ियों पर विचार करना चाहिए, जो एक प्रमाणित टी20 विशेषज्ञ हैं और अपनी विशेष भूमिका को बखूबी निभाना जानते हैं. केकेआर के पास रचिन रवींद्र और टिम साइफर्ट जैसे अन्य विकल्प भी मौजूद हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए पिछले मैच में भी ग्रीन केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिससे प्रशंसकों का गुस्सा और बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत सबसे महंगे तो रहाणे सबसे सस्ते, IPL 2026 में किस कप्तान की कितनी कीमत?

कैसा रहा है ग्रीन का आईपीएल करियर? 

कैमरन ग्रीन ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 32 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 731 रन बनाए हैं और 16 विकेट लिए हैं. हालांकि, 2026 सीजन में उनका फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी उनका पिछला साल खराब रहा है, जहां उन्होंने सात मैचों में केवल 117 रन बनाए और मात्र 7.1 ओवर गेंदबाजी की. अब केकेआर मैनेजमेंट के सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या वे ग्रीन पर धैर्य बनाए रखेंगे या टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव करेंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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