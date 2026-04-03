KKR के लिए नासूर बना ये खिलाड़ी, अपनी ही टीम को लगाया करोड़ों का चूना, IPL में रोहित शर्मा से ज्यादा लेता है सैलरी

IPL 2026 में एक खिलाड़ी ऐसा है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम के लिए नासूर बन गया है. इस खिलाड़ी ने अपनी ही टीम को करोड़ों रुपये का चुना लगाया है. IPL में ये क्रिकेटर रोहित शर्मा से भी ज्यादा सैलरी लेता है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर इस क्रिकेटर ने निराश किया है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम के लिए ये खिलाड़ी सबसे बड़ा गुनहगार बन गया है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में इस खिलाड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

KKR टीम को लगाया करोड़ों का चूना

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. इससे पहले 29 मार्च को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में कैमरून ग्रीन केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए थे. कैमरून ग्रीन के इन दोनों ही मैचों में अभी तक एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की है. IPL 2026 में कैमरून ग्रीन का प्रदर्शन बेहद घटिया है. कैमरून ग्रीन को IPL 2026 के ऑक्शन में KKR की टीम ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन BCCI के नियम के तहत उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. बाकी के 7.20 करोड़ रुपये BCCI के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे.

IPL में रोहित शर्मा से ज्यादा लेता है सैलरी

BCCI के नियम के मुताबिक IPL ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को ज्यादा बोली लगने के बावजूद भी 18 करोड़ से अधिक नहीं मिलेंगे. उदाहरण के तौर पर अगर किसी विदेशी खिलाड़ी पर ऑक्शन में 25 करोड़ रुपये की बोली लगती है तो फिर भी उसे 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. जबकि बाकी के 7 करोड़ रुपये BCCI के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे. बता दें कि इस नियम के दायरे में भारतीय क्रिकेटर नहीं आते हैं. अगर किसी भारतीय खिलाड़ी पर ऑक्शन में 25 करोड़ रुपये की बोली लगती है तो उसे पूरे 25 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. फिर भी कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम से 18 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है. कैमरून ग्रीन की IPL में रोहित शर्मा से भी ज्यादा सैलरी है.

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KKR के लिए नासूर बना ये खिलाड़ी

आईपीएल में रोहित शर्मा एक सीजन के लिए मुंबई इंडियंस से 16.3 करोड़ रुपये की सैलरी लेते हैं. वहीं, कैमरून ग्रीन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से 18 करोड़ रुपये की सैलरी लेते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को कैमरून ग्रीन से IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वह अभी तक दो मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं. कैमरून ग्रीन एक बेहद खतरनाक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. कैमरून ग्रीन 140+ KMPH की रफ्तार से गेंदबाजी करने के अलावा ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में कहीं भी विस्फोटक बैटिंग करने में माहिर हैं.

कैमरून ग्रीन के रिकॉर्ड्स

कैमरून ग्रीन ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 31 मैच खेले हैं और 38.26 की औसत से 727 रन बनाए हैं. कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में अभी तक एक शतक और दो अर्धशतक जमाए हैं. कैमरून ग्रीन का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर 100 रन है. कैमरून ग्रीन ने इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर की 29 पारियों में अभी तक 16 विकेट चटकाए हैं. कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 37 टेस्ट मैचों में 39 विकेट चटकाने के साथ ही 1736 रन भी बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट के अलावा कैमरून ग्रीन ने 31 वनडे मैचों में 20 विकेट और 28 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14 विकेट हासिल किए हैं. कैमरून ग्रीन ने वनडे मैचों में 782 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 638 रन बनाए हैं.