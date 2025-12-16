IPL 2026: कैमरन ग्रीन के हाथ आया जैकपॉट, ऑक्शन में लगी 25.20 करोड़ में बोली, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

Cameron Green Sold in 25.20 Crores: ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के हाथ IPL 2026 के ऑक्शन में जैकपॉट लगा है. कैमरन ग्रीन को IPL 2026 के ऑक्शन में KKR की टीम ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. कैमरन ग्रीन IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा है, लेकिन BCCI के नियम के तहत उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. बाकी के 7.20 करोड़ रुपये BCCI के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे. BCCI के इस नियम ने लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया है.

कैमरन ग्रीन को मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़

इस नियम के मुताबिक IPL ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को ज्यादा बोली लगने के बावजूद भी 18 करोड़ से अधिक नहीं मिलेंगे. उदाहरण के तौर पर अगर किसी विदेशी खिलाड़ी पर ऑक्शन में 25 करोड़ रुपये की बोली लगती है तो फिर भी उसे 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. जबकि बाकी के 7 करोड़ रुपये BCCI के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे. बता दें कि इस नियम के दायरे में भारतीय क्रिकेटर नहीं आते हैं. अगर किसी भारतीय खिलाड़ी पर ऑक्शन में 25 करोड़ रुपये की बोली लगती है तो उसे पूरे 25 करोड़ रुपये ही मिलेंगे.

कैमरन ग्रीन ने तोड़ा मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड

फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन अब आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. कैमरन ग्रीन ने अपने हमवतन तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का दो साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क IPL 2024 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ रुपये में बिके थे. अब कैमरन ग्रीन ने IPL 2026 के ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये में बिककर मिचेल स्टार्क का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.

IPL इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

1. ऋषभ पंत - 27 करोड़ (LSG)

2. श्रेयस अय्यर - 26.75 करोड़ (PBKS)

3. कैमरन ग्रीन - 25.20 करोड़ (KKR)

4. मिचेल स्टार्क - 24.75 करोड़ (KKR)

5. वेंकटेश अय्यर - 23.75 करोड़ (KKR)

कैमरन ग्रीन का रिकॉर्ड

कैमरन ग्रीन एक बेहद खतरनाक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. कैमरन ग्रीन 140+ KMPH की रफ्तार से गेंदबाजी करने के अलावा ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में कहीं भी विस्फोटक बैटिंग करने में माहिर हैं. कैमरन ग्रीन ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 29 मैच खेले हैं और 41.59 की औसत से 707 रन बनाए हैं. कैमरन ग्रीन ने आईपीएल में अभी तक एक शतक और दो अर्धशतक जमाए हैं. कैमरन ग्रीन का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर 100 रन है. कैमरन ग्रीन ने इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर की 29 पारियों में अभी तक 16 विकेट चटकाए हैं. कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 34 टेस्ट मैचों में 36 विकेट चटकाने के साथ ही 1634 रन भी बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट के अलावा कैमरन ग्रीन ने 31 वनडे मैचों में 20 विकेट और 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 12 विकेट हासिल किए हैं. कैमरन ग्रीन ने वनडे मैचों में 782 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 521 रन बनाए हैं.