2007, 2016 और 2021.. जो धोनी-कोहली नहीं कर पाए, सूर्या कर पाएंगे? सालों का हिसाब होगा बराबर

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कुछ ही घंटों बाद सामने आ जाएगा. एक तरफ टीम इंडिया की नजर अपनी तीसरी ट्रॉफी पर होगी जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड खिताब का सूखा खत्म करने की फिराक में रहेगी. ये खिताबी जंग कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी क्योंकि उन्हें वो कारनामा कर दिखाना होगा जो विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे महान कप्तान नहीं कर पाए. अहमदाबाद में न ही टीम इंडिया के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम के आंकड़ों ने भी टेंशन बढ़ा रखी है.

न्यूजीलैंड का मजबूत रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की टीम भारत से आईसीसी टूर्नामेंट्स में आंख से आंख मिलाती नजर आती है. टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जोहान्सबर्ग में दोनों टीमों का मैच हुआ था जहां न्यूजीलैंड 10 रन से जीता. कप्तान डेनियल विटोरी भारत पर भारी पड़े थे और 20 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे. इसके बाद दो बार और टीम इंडिया को हराकर न्यूजीलैंड ने इस पुराने जख्म को हरा किया.

T20 वर्ल्ड कप 2016

नागपुर का मैदान और स्टेडियम में सन्नाटा, वो हार किसे याद नहीं होगा जब न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को घर में 47 रन से रौंद डाला था. न्यूजीलैंड की टीम महज 126 रन के स्कोर का बचाव करने उतरी थी और टीम इंडिया को 79 रन पर ही समेट दिया था. न्यूजीलैंड के 3 स्पिनर्स ने 9 विकेट झटके थे. कोरी एंडरसन ने 42 गेंदों में 34 रन बनाए, जबकि ल्यूक रोंची ने आठवें नंबर पर आकर 11 गेंदों में नाबाद 21 रन जोड़कर टीम को लड़ाकू स्कोर तक पहुंचाया था. टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर होते दिखे थे हालांकि धोनी ने 30 रन की पारी खेली थी.

2021 में फिर भारत की हार

साल 2021 टी20 वर्ल्ड कप जब दुबई में न्यूजीलैंड और भारत के बीच टक्कर हुई. आलम वही रहा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. भारत ने 7 विकेट पर 110 रन बनाए, जिसे न्यूजीलैंड ने एकतरफा अंदाज में हासिल किया. कीवी पेसर ट्रेंट बोल्ट ने पावरप्ले में एक विकेट लिया और बाद में 19वें ओवर में दो और विकेट झटके. भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर फेल नजर आए थे. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम न्यूजीलैंड को खिताब से दूर करके पुराने जख्म भरने की तैयारी में होगी.