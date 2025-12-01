Advertisement
सचिन तेंदुलकर के इस 'जादुई नंबर' से सिर्फ 6 कदम दूर विराट कोहली, दुनियाभर को है ये रिकॉर्ड टूटने का इंतजार

Most POTM Awards Records: विराट कोहली ने हमेशा ये कहा है कि वो सचिन तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनसे उनकी तुलना बेईमानी है. हालांकि, मास्टर ब्लास्टर से उनकी तुलना हमेशा से होती रही है. साल 2023 में हुए वर्ल्ड कप में कोहली ने सचिन के वनडे इंटरनेशनल में 49 शतकों के महारिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. अब वो 'क्रिकेट के भगवान' के एक और 'विराट' रिकॉर्ड से 6 कदम दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:20 PM IST
Most POTM Awards Records: जब 2011 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद युवा विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया था, तब शायद ही किसी को पता था कि आने वाले 10-15 सालों तक यही लड़का भारतीय क्रिकेट का भार अपने कंधों पर उठाएगा. कोहली ने अब 'विराट' से 'किंग' तक का सफर तय कर लिया है. सही मायनों में वो 'रिकॉर्ड्स के किंग' हैं. 

विराट कोहली ने हमेशा ये कहा है कि वो सचिन तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनसे उनकी तुलना बेईमानी है. हालांकि, मास्टर ब्लास्टर से उनकी तुलना हमेशा से होती रही है. साल 2023 में हुए वर्ल्ड कप में कोहली ने सचिन के वनडे इंटरनेशनल में 49 शतकों के महारिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. अब वो 'क्रिकेट के भगवान' के एक और 'विराट' रिकॉर्ड से 6 कदम दूर हैं.

कोहली तोड़ पाएंगे सचिन का ये महारिकॉर्ड?

सचिन तेंदुलकर के नाम वैसे तो क्रिकेट में कई सारे रिकॉर्ड्स हैं. उनके शिष्य विराट कोहली उनमें से कुछ रिकॉर्ड्स को तोड़ भी चुके हैं. अब स्टार भारतीय बल्लेबाज के सामने मास्टर ब्लास्टर का एक और 'जादुई नंबर' है, जिसे वो तोड़ने के बेहद करीब हैं. 

दरअसल, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा POTM यानी 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है. उन्होंने टेस्ट में 14 और ODI में 62 बार ये अवॉर्ड जीते हैं. इस स्पेशल लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर अभी तक 70 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीत लिए हैं. कोहली अब सिर्फ एक फॉर्मेट में एक्टिव हैं और इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि वो वनडे इंटरनेशनल में 6 और POTM अवॉर्ड जीत पाते हैं या नहीं. 

सबसे अधिक POTM जीतने वाले 5 खिलाड़ी 

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 76 
विराट कोहली (भारत) - 70*
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 58 
जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 57
कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 50

ये भी पढ़ें: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में किसे दी थी गाली? अर्शदीप ने कर दिया बड़ा खुलासा

 

रांची में जड़ा 'विराट' शतक 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपने ODI करियर का 52वां शतक जड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक प्रारूप में सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. इससे पहले महान सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक ठोके थे.

Ritesh Kumar

रितेश कुमार

