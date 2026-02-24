Advertisement
10 सालों बाद History होगी रिपीट! टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम को रोकना मुश्किल, क्या तीसरी बार रचेगी इतिहास

10 सालों बाद History होगी रिपीट! टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम को रोकना मुश्किल, क्या तीसरी बार रचेगी इतिहास

वेस्टइंडीज ने कल जिम्बाब्वे को बुरी तरह से रौंदकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा कर रख दिया. कैरेबियाई टीम ने रिकॉर्ड 107 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपना अजेय अभियान जारी रखी. इस जीत के साथ उन्होंने तीसरी बार टी20 विश्व कप के खिताब को हासिल करने का दावा ठोक दिया है. क्या आपको लगता है कि वेस्टइंडीज ऐसा कर पाएगी?

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:00 PM IST
Image credit- ICC
Image credit- ICC

वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सुपर-8 मैच में कैरेबियाई टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की. रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे की 76 रनों से हार हुई. वेस्टइंडीज टीम बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक गजब की फॉर्म में दिखाई दी. मैच के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें चलनी लग गई हैं. फैंस कैरेबियाई टीम की इस परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आ रहे हैं. खासकर जिस तरीके की बल्लेबाजी शिमरन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल ने किया उसे देखकर दूर-दूर तक कोई नहीं बोल सकता था कि ये पुनानी वेस्टइंडीज टीम नहीं है. इसपर कई प्रशंसकों का मानना है कि वेस्टइंडीज एक बार फिर से इतिहास रच सकती है. आपको बता दें कि कैरेबियाई टीम ने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और वह इस फॉर्मेट में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है.  ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वेस्टइंडीज की टीम 10 सालों बाद भारत में ही इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं. चलिए समझते हैं पूरे मामले को...

2012 और 2016 में जीता था खिताब

डैरेन सैमी की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज ने साल 2012  में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को कैरेबियाई टीम ने 36 रनों से अपने नाम किया था. जीत के हीरो रहे मार्नोल सैमुअल्स ने 76 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके बाद साल 2016 में भी वेस्टइंडीज ने बड़े ही यादगार अंदाज में इंग्लैंड को बुरी तरह से रौंदते हुए दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की थी. क्रिकेट फैंस उस लमहे को शायद ही कभी भूल पाएंगे कि कैसे कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक्स के 1 ओवर में 4 छक्के ठोक कर वेस्टइंडीज को चैंपियन बनाया था. उनकी उस पारी को आज भी याद किया जाता है.

वेस्टइंडीज अभी तक 

मौजूदा टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने सभी डिपार्टमेंट में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सभी विभाग गजब का खेल दिखाया. वहीं, बता दें कि इस विश्व कप में अभी तक वेस्टइंडीज अजेय रही है. बल्लेबाजी में ऐसी गहराई कोई भी खिलाड़ी पूरा मैच अकेले दम पर पलटने का माद्दा रखता है. साथ ही कल के मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह से कैरेबियाई बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़े थे उसने पूरे क्रिकेट जगत में खौफ पैदा कर दिया है. ऐसे में वेस्टइंडीज किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

क्या तीसरी बार जीतेगी ?

वेस्टइंडीज पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिस तरीके की फॉर्म में है खासकर कल के मुकाबले में ऐसी विध्वंसक बल्लेबाजी के बाद सभी खौफ में हैं. कई क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है इस टीम में पुरानी कैरेबियाई टीम की झलक नजर आ रही है. आपको बता दें कि वेस्टइंडीज टी20 फॉर्मेट में हमेशा से ही बेहद खतरनाक टीमों में से एक रही है. इन्होंने कई बार ऑस्ट्रेलिया, भारत और बड़ी-बड़ी टीमों को पटकनी देकर साबित किया है. ऐसे में अगर ये तीसरी बार खिताब जीत जाएं, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है. हालांकि, इसके लिए वेस्टइंडीज को यहां से सभी मुकाबलों को अपने नाम करने होंगे उसके बाद ही फाइनल की ट्रॉफी जीती जा सकती है.

ये भी पढ़ें: खराब फॉर्म में तिलक वर्मा को खास गुरुमंत्र, ऐसे लौटेगी खोई हुई लय, पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने बताया Hack

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

Can west indies repeat historySimron hetmyer Shai hope

