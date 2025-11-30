कप्तान बदला लेकिन भाग्य नहीं... रांची में भी सिक्के ने दिया धोखा, टीम इंडिया का शर्मनाक रिकॉर्ड

India vs South Africa Ranchi ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के बाद अब वनडे मैचों की बारी है. 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम ने 2-0 से जीत हासिल की. अब वह बढ़े हुए हौसलों के साथ 50 ओवर के क्रिकेट में उतरी है. रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (30 नवंबर) को साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में टॉस जीत लिया. उसने नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा को आराम दिया. उनकी जगह एडेन मार्करम टीम की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतते ही गेंदबाजी का फैसला किया.

लगातार 19वें वनडे में टॉस हारी टीम इंडिया

टीम इंडिया का साथ सिक्के ने एक बार फिर से नहीं दिया. भारत वनडे में लगातार 19वें मैच में टॉस हार गया. रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल कप्तान बने. उनकी अनुपस्थिति में इस मैच में केएल राहुल कमान संभाल रहे हैं. कप्तान बदले लेकिन टीम का भाग्य टॉस के मामले में नहीं बदल पा रहा है. भारत वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच से लगातार सभी टॉस हारा है. लगातार टॉस हारने में उसके बाद नीदरलैंड का नंबर आता है. मार्च 2011 से अगस्त 2013 तक यह टीम लगातार 11 मैचों में टॉस हारी थी.

ऋतुराज गायकवाड़ की 2 सालों के बाद वापसी

साउथ अफ्रीका के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा के साथ-साथ स्पिनर केशव महाराज को आराम दिया गया है. दूसरी ओर, नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने पर भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है. वह 2 साल के बाद वनडे मैच खेल रहे हैं. रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने वाले हैं. राहुल ने बताया कि तेज गेंदबाजों में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं. वहीं, स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के साथ-साथ दो ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर होगी. ऋषभ पंत को इस मैच में मौका नहीं मिला.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.