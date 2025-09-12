3 मैच 300+ रन... कमबैक की फिराक में बैठा ये चैंपियन, टीम इंडिया में फ्लॉप होने के बाद लगा रहा रनों का अंबार

Duleep Trophy: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. हर फॉर्मेट में नए चेहरे देखने को मिले. कुछ ने मौके पर चौका लगा लिया तो कुछ फुस्स साबित हुए. इनमें से एक नाम रजत पाटीदार का भी था जो इंटरनेशनल मैच में छाप छोड़ने में कामयाम नहीं हो सके. लेकिन घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाते नजर आ रहे हैं. दलीप ट्रॉफी में रजत पाटीदार का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने दलीप ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों में तबाही मचा डाली.

फाइनल में धांसू बल्लेबाजी

दलीप ट्रॉफी फाइनल में रजत पाटीदार ने साउथ जोन के खिलाफ धांसू बल्लेबाजी की. उन्होंने यश राठौड़ के साथ शतकीय साझेदारी की और टीम को लीड दिलाई. उनकी टीम से दानिश मालेवार और अक्षय वाडकर ने भी रन अर्धशतकीय साझेदारी की. मालेवार के 53 रन पर आउट होने के बाद रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला और शानदार शतकीय पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

क्वार्टर फाइनल में ठोका था शतक

रजत पाटीदार ने 112 गेंद में सेंचुरी लगाई. इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने शतकीय पारी को अंजाम दिया था. सेमीफाइनल में शतक से चूके थे और 77 रन की दमदार पारी खेली थी. उन्होंने फाइनल में अपनी शतकीय पारी में 12 चौके और 2 छक्के जमाए. रजत के शतक के दम पर सेंट्रल जोन की टीम ने मुकाबले पर शिकंजा कस लिया है. हालांकि, विरोधी टीम के पास अभी भी जीत का मौका है.

ये भी पढ़ें.. भारत या पाकिस्तान... कौन जीतेगा सुपरसंडे का महामुकाबला? PAK क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

3 मैच में 369 रन

रजत पाटीदार शतक लगाने के बाद आउट हो गए. अभी तक रजत पाटीदार दलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 4 पारियों में 369 रन ठोक डाले हैं. ये शानदार प्रदर्शन उनके कमबैक में काम आ सकता है. पाटीदार आरसीबी के लिए भी लकी कप्तान साबित हुए थे. उनकी कप्तानी में आरसीबी ने 18 साल के खिताबी सूखे को खत्म किया.