ऋषभ की 'पंती' शुरू... कमबैक मैच में उड़ाए चौके-छक्के, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के करीब इंडिया-ए

Rishabh Pant Fifty vs South Africa A: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए ऋषभ पंत पूरी तरह फिट हैं. इसका प्रमाण उन्होंने साउथ अफ्रीका ए और इंडिया ए के बीच जारी पहले चार दिवसीय मैच में दे दिया. तीसरे दिन पंत के बल्ले से नाबाद 64 रन की पारी खेली और स्टंप्स होने तक इंडिया ए को जीत के करीब पहुंचा दिया. इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच में चोटिल होने के बाद पंत पहली बार कोई प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे हैं. बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में जारी मुकाबले में पंत उसी अंदाज में चौके-छक्के लगाते नजर आए, जिसमें फैंस को उन्हें देखने की आदत है.
पंत की अर्धशतकीय पारी, जीत के करीब भारत
भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच चल रहा चार दिवसीय मैच रोमांचक हो चला है. रविवार को मैच का चौथा दिन है और ऋषभ पंत के सहारे भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ेगी. तीसरे दिन एक समय भारतीय पारी लड़खड़ा रही थी, लेकिन खेल की समाप्ति तक कप्तान ऋषभ पंत ने 81 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 64 रन बनाकर भारत की वापसी कराई. उनके साथ आयुष बडोनी (0*) पर नाबाद हैं. भारतीय टीम को जीत के लिए 156 रन की जरूरत है. टीम के पास 6 विकेट हैं. पंत इंजरी से रिकवर करने के बाद इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जा रहे मैच से क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.
275 रन का मिला लक्ष्य
चौथी पारी में भारतीय टीम को जीत के लिए 275 रन का लक्ष्य मिला है. मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहली पारी में जॉर्डन हर्मन के 71, जुबेर हमजा के 66, और रूबिन हर्मन के 54 रन की मदद से साउथ अफ्रीका ने 309 रन बनाए थे. भारतीय टीम के लिए तुनष कोटियान ने 4, गुरुनूर बराड़ और मानव बराड़ ने 2-2, और खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट लिए.
तुनष कोटियान ने बरपाया कहर
भारतीय टीम पहली पारी में 234 पर ऑल आउट होकर साउथ अफ्रीका से 75 रन से पिछड़ गई थी. भारत के लिए आयुष म्हात्रे ने सर्वाधिक 65 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका के लिए प्रेनेलन सुब्रायेन ने 5, लुथो सिंपाला ने 2, और त्शेपो मोरेकी, ओकुहले सेले, और तियान वैन वुरेन ने 1-1 विकेट लिए. भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 199 रन पर समेट दिया था. तुनष कोटियान ने दूसरी पारी में भी 4 विकेट लिए. अंशुल कंबोज को 3, गुरुनूर बराड़ ने 2 और मानव सुथर ने 1 विकेट लिए.