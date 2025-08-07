Asia Cup से पहले शुभमन गिल को कप्तानी का बुलावा, IND-ENG के बाद नया शेड्यूल तैयार, अंशुल-हर्षित को भी मौका
Asia Cup से पहले शुभमन गिल को कप्तानी का बुलावा, IND-ENG के बाद नया शेड्यूल तैयार, अंशुल-हर्षित को भी मौका

टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अपने कप्तानी डेब्यू में ही सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन किया. अब एशिया कप 2025 से पहले शुभमन गिल के पास नई टीम की कप्तानी का बुलावा आ चुका है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:52 PM IST
टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अपने कप्तानी डेब्यू में ही सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन किया. अब एशिया कप 2025 से पहले शुभमन गिल के पास नई टीम की कप्तानी का बुलावा आ चुका है. शुभमन गिल की टीम में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और अंशुल कंबोज भी होंगे. एशिया कप से पहले रेड बॉल क्रिकेट के लिए नया शेड्यूल तैयार हो चुका है जिसमें टीम इंडिया के युवा स्टार एक्शन में नजर आएंगे. 

इस टीम को लीड करेंगे गिल

शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी से खूब प्रभावित किया है. अब गिल दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की टीम की कमान संभालेंगे. दलीप ट्रॉफी का आगाज 28 अगस्त से बेंगलुरु में होगा. दलीप ट्रॉफी के पिछले सीजन में साउथ जोन की टीम ने खिताबी जीत दर्ज की थी. गिल हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर 2-2 के ड्रॉ से फुरसत हुए हैं. अब उन्हें एशिया कप से पहले इस टीम की कमान संभालनी होगी.

शानदार फॉर्म में गिल

शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इंग्लैंड टूर पर अपने बल्ले से धमाल मचाकर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए. सबसे बड़ा रिकॉर्ड सीरीज में 754 रन ठोकने का था, जिसमें 4 शतकीय पारियां शामिल रहीं. उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी जमाई. गिल ने बतौर भारतीय कप्तान एक सीरीज में सर्वाधिक रनों के मामले में सुनील गावस्कर के बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

दलीप ट्रॉफी में रहेंगी नजरें

शुभमन गिल पर दलीप ट्रॉफी में सभी की नजरें रहेंगी. लेकिन एक खबर ये भी है कि शुभमन गिल एशिया कप में रेस्ट पर रह सकते हैं. एशिया कप फाइनल के पहले हफ्ते के अंदर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला खेलना है. जिसमें गिल बतौर कप्तान उतरेंगे. हालांकि, इस बात की पुष्टि कुछ दिन में ही हो जाएगी कि शुभमन गिल एशिया कप का हिस्सा होंगे या नहीं.

काव्य यादव

काव्य यादव

