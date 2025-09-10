UAE पर प्रचंड जीत से गदगद कप्तान सूर्यकुमार, एक-एक खिलाड़ी का नाम लेकर तारीफों के बांधे पुल

Suryakumar Yadav Statement: एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने जबरदस्त अंदाज में जीत दर्ज की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम ने यूएई को सिर्फ 27 गेंदों में 9 विकेट से धूल चटाई. इस प्रचंड जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खुशी से गदगद नजर आए. उन्होंने मैच के बाद सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. साथ ही सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ टीम के अगले मुकाबले को लेकर उत्सुकता जाहिर की.

जीत से गदगद सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर इस जीत की खुशी साफ झलकी. मैच के बाद उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसले को लेकर कहा, 'देखना चाहता था कि विकेट कैसा खेल रहा है. दूसरी पारी में भी यही हाल था. खिलाड़ियों ने से शानदार प्रदर्शन किया. हम मैदान पर अच्छा रवैया और ऊर्जा चाहते थे और हमें वही मिला. हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कई खिलाड़ी यहां आए थे. विकेट अच्छा लग रहा था, लेकिन धीमा था और स्पिनरों की भूमिका अहम थी.'

खिलाड़ियों की तारीफ में क्या कहा?

सूर्या ने आगे कहा, 'यहां अभी बहुत गर्मी है और कुलदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया, हार्दिक, दुबे और बुमराह का अच्छा साथ मिला.' अभिषेक के बारे में बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, 'वह इस समय दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हैं. वह लय तय करते हैं, चाहे हम 200 या 50 का पीछा करें, उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हर कोई उत्साहित है.'

भारत ने यूएई को रौंदा

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज यूएई के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ किया है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया. महज 58 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की. अभिषेक शर्मा शुरू ही आक्रामक नजर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाया. अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की तेज साझेदारी की. इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी. भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे.

कुलदीप की फिरकी का चला जादू

यूएई की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई. टी20 इंटरनेशनल में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है. यूएई के लिए आलिशान शराफू ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 2.1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट लिए. ये कुलदीप की स्पिन का ही कमाल था कि यूएई 57 रन पर सिमट गई. इसके अलावा, ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिले. हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें विकेट नहीं मिल सका. हालांकि उन्होंने एक ओवर ही गेंदबाजी की.