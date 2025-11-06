Advertisement
trendingNow12991033
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 सीरीज में टूरिस्ट बनकर रह गया ये बल्लेबाज, कप्तान सूर्या ने चौथे मैच में भी नहीं दिया मौका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं किया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौथे टी20 मैच में एक बल्लेबाज को मौका नहीं देकर उसके साथ नाइंसाफी कर दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 06, 2025, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 सीरीज में टूरिस्ट बनकर रह गया ये बल्लेबाज, कप्तान सूर्या ने चौथे मैच में भी नहीं दिया मौका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं किया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौथे टी20 मैच में एक बल्लेबाज को मौका नहीं देकर उसके साथ नाइंसाफी कर दी है. यह बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में अभी तक सिर्फ टूरिस्ट बनकर ही रह गया है.

टी20 सीरीज में टूरिस्ट बनकर रह गया ये बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेले जा रहे चौथे टी20 मैच के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया. मौजूदा टी20 सीरीज में चार मैच निकल गए, लेकिन रिंकू सिंह अभी तक सिर्फ बेंच गर्म कर रहे हैं और साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं. बता दें कि इस विस्फोटक बल्लेबाज के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. रिंकू सिंह बेरहमी से छक्के और चौके उड़ाते हैं. फिर भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में एक भी मैच खेलने के लायक नहीं समझा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 इंटरनेशनल में विस्फोटक रिकॉर्ड

रिंकू सिंह ने भारत के लिए अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के लिए 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 42.30 की औसत और 161.76 के स्ट्राइक रेट से 550 रन कूटे हैं, जिसमें 46 चौके और 31 छक्के शामिल रहे हैं. रिंकू सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 3 अर्धशतक जड़े हैं. इसके अलावा रिंकू सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 2 विकेट भी झटके हैं. रिंकू सिंह ने 2 वनडे मैचों में 55 रन बनाने के अलावा 1 विकेट भी झटका है.

एक ओवर में लगातार पांच छक्के ठोके

बता दें कि रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक आईपीएल मैच के आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी. इस पारी के बाद रिंकू सिंह काफी फेमस हुए थे. रिंकू सिंह को इसके बाद भारत के लिए T20I और वनडे डेब्यू का मौका मिला था. भारत को अपनी T20I टीम में इस खतरनाक बल्लेबाज की जरूरत है. रिंकू सिंह IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी दुनिया को अपनी तूफानी बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखा चुके हैं. रिंकू सिंह स्पिन और तेज गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में मैक्सवेल की वापसी 

चौथे टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में एडम जांपा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फिलिप और बेन ड्वार्शुइस को मौका दिया गया है. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरी हैं. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन टीम इंडिया ने सीरीज का तीसरा मैच 5 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.

कुलदीप यादव भारत वापस लौट आए

कुलदीप यादव सीरीज के शेष मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. वह भारत वापस लौट आए हैं, जहां साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की ओर से खेल रहे हैं. गुरुवार से इस अनाधिकारिक टेस्ट मुकाबले की शुरुआत हो गई है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने अब तक 21 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मुकाबले जीते. इस बीच 2 मैच बेनतीजा भी रहे. क्वींसलैंड की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आती है. यहां गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी. यहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जांपा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

Trending news

चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे