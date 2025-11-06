चौथा टी20 जीतकर गदगद सूर्यकुमार यादव, कप्तान ने किसे बताया मैच विनर? बोले- अभिषेक और गिल...

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड कोस्ट में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 48 रन से हरा दिया. दूसरा मैच हारकर भारत सीरीज में 1-0 से पिछड़ रहा था, लेकिन लगातार दो जीत के साथ सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने 2-1 से लीड ले ली है. सीरीज का 5वां व आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जहां भारत सीरीज अपने नाम करने उतरेगा. चौथे टी20 जीतकर सूर्यकुमार यादव गदगद नजर आए. उन्होंने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की.

जीत से गदगद कप्तान सूर्या

जीत के बाद हुई प्रेजेंटेशन में सूर्या ने कहा, 'क्रेडिट सभी बल्लेबाजों को जाता है. खासकर अभिषेक और शुभमन को, जिन्होंने पावरप्ले में जिस तरह से शुरुआत की वो स्मार्ट था.' सूर्या ने सलामी बल्लेबाजों के पिच को भांपकर खेलने के तरीक की तारीफ की. भारतीय कप्तान ने कहा, 'उन्हें जल्दी ही अंदाजा हो गया कि ये 200+ के लिए कोई आम विकेट नहीं है.' बता दें कि अभिषेक जिस विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते नजर आते हैं, इस मुकाबले में ऐसा नहीं दिखा. उन्होंने 21 गेंदों में 28 रन बनाए. वहीं, गिल 46 रन बनाकर आउट हुए. बाकी बल्लेबाजों का थोड़ा-थोड़ा योगदान रहा.

गेंदबाजी प्रदर्शन को सराहा

सभी ने योगदान दिया और ये पूरी टीम का बल्ले से प्रयास था. बाहर से भी संदेश साफ थे. मेरी और गौती भाई (गौतम गंभीर) की एक ही राय थी. गेंदबाजों ने जल्दी तालमेल बिठाया, खासकर तब जब थोड़ी ओस पड़ने लगी. उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की वो शानदार थी. ऐसे गेंदबाज होना बहुत अच्छा है जो आपको दो या तीन ओवर दे सकें, और कभी-कभी तो चार भी. ये हालात पर निर्भर करता है, कभी वाशिंगटन चार ओवर फेंकता है, तो कभी शिवम या अर्शदीप कम. ये लचीलापन हमारे लिए फायदेमंद है. हर कोई आगे आकर टीम की जरूरत के हिसाब से काम करने को तैयार है.

ऐसा रहा मैच का हाल

भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 168 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में कंगारू बल्लेबाज 119 रन पर ढेर हो गए. वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल और शिवम दुबे को दो-दो विकेट मिले. वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने एक-एक विकेट चटकाया. वरुण, अक्षर और सुंदर की स्पिन तिकड़ी ने भारत को मुकाबले जिताने में बड़ी भूमिका निभाई.

सीरीज जीतने उतरेगा भारत

टीम इंडिया ने सीरीज में बढ़त बना ली है. यहां से भारत का सीरीज हारने का खतरा टल चुका है, क्योंकि एक ही मैच बचा है और नतीजा हमारे पक्ष में नहीं भी आता तो भी सीरीज बराबरी पर खत्म होगी. हालांकि, भारतीय टीम जीत के इरादे से ब्रिस्बेन में खेलने उतरेगी. यह मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा.