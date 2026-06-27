Add Zee Business As A Preferred Source
App

श्रेयस अय्यर से भी दर्दनाक था गिल का कप्तानी डेब्यू... किस-किस को मिली पहली हार? देखें लिस्ट

IND vs IRE: टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए कप्तानी की शुरुआत बुरे सपने से कम नहीं थी. पहले मुकाबले में ही आयरलैंड जैसी टीम से हार का दाग लगा. जिसके बात चर्चे तेज हो गए, लेकिन आपको बता दें शुभमन गिल की टी20 कप्तानी की शुरुआत इससे भी खराब हुई थी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:12 PM IST
श्रेयस अय्यर से भी दर्दनाक था गिल का कप्तानी डेब्यू... किस-किस को मिली पहली हार? देखें लिस्ट
Image Credit: Shreyas Iyer (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेगुनाह हूं...' पिता की दलील नहीं आई काम, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Delhi news6 min ago
2
Maharashtra TET Paper Leak12 min ago
3
India education system17 min ago
4
Weekly Horoscope34 min ago
5
Delhi University admission40 min ago