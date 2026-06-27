श्रेयस अय्यर से भी दर्दनाक था गिल का कप्तानी डेब्यू... किस-किस को मिली पहली हार? देखें लिस्ट

शुभमन गिल ने 2024 में पहली बार टी20 टीम की कप्तानी की थी. मुकाबला जिम्बाब्वे से था, लेकिन किस्मत ऐसी क्रूर हुई कि उसी दिन जिम्ब्वे जैसी टीम को हराने में कामयाब नहीं हुई. टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर थी, हरारे में जिम्बाब्वे ने गजब का उलटफेर किया. 5 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला ही था जब महज 120 रन का पीछा कर रही गिल की टीम को 102 रन पर ही समेट दिया. तेंदाई चटारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट झटके थे. उस दौरान भी गिल की कप्तानी पर खूब सवाल खड़े हुए.