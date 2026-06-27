श्रेयस अय्यर से भी दर्दनाक था गिल का कप्तानी डेब्यू... किस-किस को मिली पहली हार? देखें लिस्ट

IND vs IRE: टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए कप्तानी की शुरुआत बुरे सपने से कम नहीं थी. पहले मुकाबले में ही आयरलैंड जैसी टीम से हार का दाग लगा. मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर निराश दिखे. 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 150 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हुई. जिसके बात चर्चे तेज हो गए, लेकिन आपको बता दें शुभमन गिल की टी20 कप्तानी की शुरुआत इससे भी खराब हुई थी.
भारतीय टीम में कई कप्तान आए हैं, लेकिन 4 बड़े नाम ऐसे हैं, जिनकी कप्तानी की शुरुआत हार के साथ हुई. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इनमें से तीन खिलाड़ियों की गिनती शानदार कप्तानों में होती है. अब श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान पहल हार के बाद फ्यूचर कैसा रहता है ये देखना होगा. टी20 में पहली हार की लिस्ट में टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली का भी नाम है.
शुभमन गिल ने 2024 में पहली बार टी20 टीम की कप्तानी की थी. मुकाबला जिम्बाब्वे से था, लेकिन किस्मत ऐसी क्रूर हुई कि उसी दिन जिम्ब्वे जैसी टीम को हराने में कामयाब नहीं हुई. टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर थी, हरारे में जिम्बाब्वे ने गजब का उलटफेर किया. 5 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला ही था जब महज 120 रन का पीछा कर रही गिल की टीम को 102 रन पर ही समेट दिया. तेंदाई चटारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट झटके थे. उस दौरान भी गिल की कप्तानी पर खूब सवाल खड़े हुए.
टी20 में बतौर कप्तान हार से शुरुआत करने वाले कप्तानों की लिस्ट में ऋषभ पंत और विराट कोहली का भी नाम है. हालांकि, इन दोनों की टक्कर दुनिया की मजबूत टीमों से थी. विराट कोहली को 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टी20 की पहली हार मिली थी. वहीं, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम को 2022 में साउथ अफ्रीका ने रौंदा था.
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विराट कोहली बनाम इंग्लैंड, कानपुर 2017
ऋषभ पंत बनाम दक्षिण अफ्रीका, दिल्ली 2022
शुभमन गिल बनाम ज़िम्बाब्वे, हरारे 2024
श्रेयस अय्यर बनाम आयरलैंड, बेलफ़ास्ट 2026