Babar Azam Captaincy Milestone: इमरान खान के क्लब में शामिल हुए बाबर आजम, पाकिस्तान के लिए बनाया अनोखा रिकॉर्ड

WI vs PAK 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 2026 की टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला त्रिनिदाद के ऐतिहासिक क्वींस पार्क ओवल में शुरू हो गया है. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. इस मैच के मैदान पर उतरते ही बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर छू लिया है. वह अब सभी फॉर्मेट में 150 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने के मामले में बाबर अब केवल मिस्बाह-उल-हक (151) और इमरान खान (187) से पीछे हैं. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस का मानना है कि विकेट काफी सख्त है और वे खेल की शुरुआत में इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं. वहीं, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने स्वीकार किया कि वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य पहली पारी में बेहतर प्रदर्शन कर परिस्थितियों का लाभ उठाना है. बाबर ने कहा कि टीम का मूड सकारात्मक है और उन्हें एक टीम के रूप में केवल अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की जरूरत है.
187 - इमरान खान
151 - मिस्बाह उल हक
150 - बाबर आजम
134 - वसीम अकरम
119 - इंजमाम उल हक
पहले टेस्ट में 90 रनों की हार के बाद पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बड़े बदलाव किए हैं. चोटिल शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है. सबसे चौंकाने वाला फैसला पिछले मैच में 8 विकेट लेने वाले मोहम्मद अब्बास को बाहर करना रहा, जिन्हें पिच की परिस्थितियों के कारण एक स्पिनर के लिए जगह बनाने के चलते बाहर बैठना पड़ा. पाकिस्तान ने इस मैच में दो खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका भी दिया है. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज ने अपने विजयी संयोजन पर भरोसा कायम रखा है और बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी है.
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस का लक्ष्य कैरेबियन मैदानों को अपनी टीम के लिए एक "किला" (Fortress) बनाना है, जहां मेहमान टीमों को हराना बेहद मुश्किल हो. उन्होंने अपनी टीम से धैर्य बनाए रखने और तय प्रक्रियाओं का पालन करने की अपील की है. बाबर आजम ने टीम की रणनीति पर बात करते हुए कहा कि उन्हें 'गुच्छों में' विकेट खोने से बचना होगा और बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों में लंबी साझेदारियां विकसित करनी होंगी ताकि वे इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर सकें.
पाकिस्तान: अजान ओवैस, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम (कप्तान), सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), ओवैस जफर, अली उस्मान, साजिद खान, मोहम्मद अली, उबैद शाह.
वेस्टइंडीज: तेजनारायण चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, कावेम हॉज, आमिर जांगू, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेस (कप्तान), केमर रोच, जोमेल वारिकन, शामार जोसेफ, जायडेन सील्स.