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Babar Azam Captaincy Milestone: इमरान खान के क्लब में शामिल हुए बाबर आजम, पाकिस्तान के लिए बनाया अनोखा रिकॉर्ड

WI vs PAK 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच का रोमांच पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू हो गया है. जानिए बाबर आजम की कप्तानी के नए रिकॉर्ड, पाकिस्तान टीम में हुए बड़े बदलाव और वेस्टइंडीज की रणनीति के बारे में पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:54 PM IST
Babar Azam Captaincy Milestone: इमरान खान के क्लब में शामिल हुए बाबर आजम, पाकिस्तान के लिए बनाया अनोखा रिकॉर्ड
Image Credit: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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