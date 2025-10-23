कप्तान बदल गए, मैदान बदल गया.. लेकिन नहीं बदली टीम इंडिया की किस्मत, 2 साल से ये क्या हो रहा?

India vs Australia ODI: वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम को भाग्य का साथ 2 सालों से नहीं मिल रहा है. उसके टॉस हारने का सिलसिला अभी जारी है. यह एडिलेड ओवल में भी देखने को मिला. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार (23 अक्टूबर) तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी टॉस हार गई. इससे पहले रविवार को पर्थ में भी ऐसा ही हुआ था. नए कप्तान शुभमन गिल भी भाग्य को नहीं बदल पाए और सिक्का उनके खिलाफ गिरा. मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया.

वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से सिलसिला जारी

भारत के लगातार टॉस हारने का सिलसिला बढ़कर 17 तक पहुंच गया है. यह सिलसिला 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल में शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा के खिलाफ टॉस जीता था. तब से लेकर अब तक लगभग दो साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत ने एक भी वनडे टॉस नहीं जीता है. इस दौरान कई मैदानों पर टीम इंडिया उतरी और कप्तान भी बदले. रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने कमान संभाली, लेकिन वह भाग्य को नहीं बदल पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने पिछली बार कब टॉस जीता?

भारत ने मार्च में ही नीदरलैंड के लगातार 11 वनडे टॉस हारने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया था. रोहित शर्मा के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला अब कई कप्तानों तक फैल चुका है. भारत ने पिछली बार वनडे टॉस 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था. उसके बाद से टीम एक भी बार सिक्का उछालने में सही फैसला नहीं कर पाई है.

ये भी पढ़ें: 44 शतक, 139 अर्धशतक और 22211 रन... वर्ल्ड क्रिकेट का 'अमर' रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर-रिकी पोंटिंग से भी नहीं टूटा

टॉस की हार में भी जीत का प्रतिशत शानदार

टॉस जीतना यह सुनिश्चित नहीं करता कि आप मैच जीतेंगे ही, लेकिन यह खेलने की परिस्थितियों का बेहतर लाभ उठाने का अवसर देता है. हालांकि, भारत इस बात से खुश हो सकता है कि इस अवधि के दौरान उनका जीत प्रतिशत 62.5 रहा है. लगातार टॉस हारने के बावजूद 16 वनडे में से 10 जीतना यह साबित करता है कि टीम हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: 17 साल और 304 मैच... पहली बार विराट कोहली से हो गया 'ब्लंडर', ODI क्रिकेट में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

मैच में भारत ने बिना किसी बदलाव के अपनी पिछली प्लेइंग-11 को ही बरकरार रखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन बदलाव किए. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा, ''हम भी पहले गेंदबाजी ही करते. पहले बल्लेबाजी करके खुश हूं. जब बारिश होती है, शुरू होती है और रुकती है तो कभी भी आसान नहीं होता. आज मौसम अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आज कोई रुकावट नहीं होगी. पहले बल्लेबाजी करते हुए उम्मीद है कि हम बोर्ड पर पर्याप्त रन बनाएंगे. इसके बाद जब गेंद हमारे हाथ में होगी तो लाइट्स के नीचे कुछ मूवमेंट हासिल करेंगे.''