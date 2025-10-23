Advertisement
trendingNow12972137
Hindi Newsक्रिकेट

कप्तान बदल गए, मैदान बदल गया.. लेकिन नहीं बदली टीम इंडिया की किस्मत, 2 साल से ये क्या हो रहा?

 India vs Australia ODI: वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम को भाग्य का साथ 2 सालों से नहीं मिल रहा है. उसके टॉस हारने का सिलसिला अभी जारी है. यह एडिलेड ओवल में भी देखने को मिला. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार (23 अक्टूबर) तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी टॉस हार गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कप्तान बदल गए, मैदान बदल गया.. लेकिन नहीं बदली टीम इंडिया की किस्मत, 2 साल से ये क्या हो रहा?

 India vs Australia ODI: वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम को भाग्य का साथ 2 सालों से नहीं मिल रहा है. उसके टॉस हारने का सिलसिला अभी जारी है. यह एडिलेड ओवल में भी देखने को मिला. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार (23 अक्टूबर) तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी टॉस हार गई. इससे पहले रविवार को पर्थ में भी ऐसा ही हुआ था. नए कप्तान शुभमन गिल भी भाग्य को नहीं बदल पाए और सिक्का उनके खिलाफ गिरा. मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया.

वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से सिलसिला जारी

भारत के लगातार टॉस हारने का सिलसिला बढ़कर 17 तक पहुंच गया है. यह सिलसिला 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल में शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा के खिलाफ टॉस जीता था. तब से लेकर अब तक लगभग दो साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत ने एक भी वनडे टॉस नहीं जीता है. इस दौरान कई मैदानों पर टीम इंडिया उतरी और कप्तान भी बदले. रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने कमान संभाली, लेकिन वह भाग्य को नहीं बदल पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने पिछली बार कब टॉस जीता?

भारत ने मार्च में ही नीदरलैंड के लगातार 11 वनडे टॉस हारने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया था. रोहित शर्मा के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला अब कई कप्तानों तक फैल चुका है. भारत ने पिछली बार वनडे टॉस 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था. उसके बाद से टीम एक भी बार सिक्का उछालने में सही फैसला नहीं कर पाई है.

ये भी पढ़ें: 44 शतक, 139 अर्धशतक और 22211 रन... वर्ल्ड क्रिकेट का 'अमर' रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर-रिकी पोंटिंग से भी नहीं टूटा

टॉस की हार में भी जीत का प्रतिशत शानदार

टॉस जीतना यह सुनिश्चित नहीं करता कि आप मैच जीतेंगे ही, लेकिन यह खेलने की परिस्थितियों का बेहतर लाभ उठाने का अवसर देता है. हालांकि, भारत इस बात से खुश हो सकता है कि इस अवधि के दौरान उनका जीत प्रतिशत 62.5 रहा है. लगातार टॉस हारने के बावजूद 16 वनडे में से 10 जीतना यह साबित करता है कि टीम हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: 17 साल और 304 मैच... पहली बार विराट कोहली से हो गया 'ब्लंडर', ODI क्रिकेट में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

मैच में भारत ने बिना किसी बदलाव के अपनी पिछली प्लेइंग-11 को ही बरकरार रखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन बदलाव किए. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा, ''हम भी पहले गेंदबाजी ही करते. पहले बल्लेबाजी करके खुश हूं. जब बारिश होती है, शुरू होती है और रुकती है तो कभी भी आसान नहीं होता. आज मौसम अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आज कोई रुकावट नहीं होगी. पहले बल्लेबाजी करते हुए उम्मीद है कि हम बोर्ड पर पर्याप्त रन बनाएंगे. इसके बाद जब गेंद हमारे हाथ में होगी तो लाइट्स के नीचे कुछ मूवमेंट हासिल करेंगे.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?