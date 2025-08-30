टी20 क्रिकेट के इतिहास के 5 सबसे सफल कप्तान, लिस्ट में दो बार का वर्ल्ड कप विजेता कप्तान भी शामिल
टी20 क्रिकेट के इतिहास के 5 सबसे सफल कप्तान, लिस्ट में दो बार का वर्ल्ड कप विजेता कप्तान भी शामिल

आज के मॉर्डन समय में टी20 का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग समय की कमी होने की वजह से वनडे और टेस्ट मैच कम देखना पसंद करते हैं.

Aug 30, 2025
Most match win in T20
Most match win in T20

आज के मॉर्डन समय में टी20 का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग समय की कमी होने की वजह से वनडे और टेस्ट मैच कम देखना पसंद करते हैं. 20 ओवर के टी20 मैच का नतीजा 3 से 3.30 घंटे के अंदर आ जाता है. ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में.

  टी 20 क्रिकेट की शुरुआत साल 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच से हुई थी.  साल 2007 में पहली बार टी 20 विश्व कप खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए पहली ही बार आयोजित टी 20 विश्व कप में अपना परचम लहराया था. ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में.
  2. महेंद्र सिंह धोनी
    पूरी विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है. धोनी ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 331 मैचों में कप्तानी करते हुए 193 मैचों में जीत हासिल की है.  धोनी की कप्तानी में पहली बार आयोजित टी 20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत मिली थी.  साथ ही धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को माही ने 5 बार अपनी कप्तानी में आईपीएल खिताब दिलाया है.
  3. रोहित शर्मा
    लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम आता है. रोहित बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट में 225 मैचों में 140 मैच जीतने में कामयाब रहे हैं. साल 2024 में रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 17 साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. वहीं, रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल खिताब जीता है.
  4. जेम्स विंस 
    टी20 में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में इंग्लैंड के जेम्स विंस तीसरे नंबर पर काबिज हैं.  224 मैचों में कप्तानी करते हुए विंस 109 मैच जीतने में कामयाब रहे हैं.  द हंड्रेड में विंस सदर्न वेब की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में डू प्लेसिस को पीछे छोड़ा था.
  5. फाफ डू प्लेसिस
  6. दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस इस मामले में चौथे नंबर पर हैं. डू प्लेसिस ने 209 मैचों में कप्तानी करते हुए 108 मैचों में जीत हासिल की है.  डू प्लेसिस आईपीएल में भी 3 बार आरसीबी की कप्तानी की थी. हालांकि, वो अपनी टीम को खिताब दिलाने में नाकाम रहे थे. 
  7. डैरेन सैमी
  8. वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर डैरेन सैमी इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं.  उन्होंने 208 मैचों में कप्तानी करते हुए 104 में जीत दिलाई है. साथ ही सैमी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज ने दो बार साल 2012 और 2016 में टी 20 वर्ल्ड कप जीता था. 
