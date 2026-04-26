ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी! टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर ने BCCI को दी बड़ी सलाह

वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों भारत के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर चर्चा हो रही है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 8 मैचों में 44.63 की औसत से 357 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल है. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने ओवरऑल आईपीएल के 15 मैचों में 40.6 की औसत से 609 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है.

ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी!

अगर 15 साल का ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वेस्टइंडीज को 2016 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर कार्लोस ब्रैथवेट ने BCCI को बड़ी सलाह दी है. उनका मानना ​​है कि इस युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में जल्दबाजी में लाने के बजाय धीरे-धीरे मौका दिया जाना चाहिए.

टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर ने BCCI को दी सलाह

ईएसपीएनक्रिकइंफो के शो टाइमआउट में ब्रैथवेट ने कहा, 'मैं माफी चाहता हूं, वैभव, लेकिन अगर आप देखें कि वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा को कैसे संभाला, तो वह एक जेनरेशनल टैलेंट थे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने से पहले लारा को सिस्टम के अंदर कैसे तैयार किया गया था. ब्रैथवेट ने बताया कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में उतरने से पहले लारा को सिस्टम के अंदर कैसे तैयार किया गया था. तो वेस्टइंडीज क्रिकेट ने उन्हें विव रिचर्ड्स जैसे टॉप खिलाड़ियों के साथ रखा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा. वह एक अलग समय था, जब कई टूर गेम होते थे.

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वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग

लारा ने डेब्यू करने से पहले सीनियर खिलाड़ियों के साथ अपनी स्किल्स डेवलप की थी. इसके बाद उनका करियर कैसा रहा था, यह हम सभी जानते हैं. ब्रैथवेट ने कहा कि सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू करने से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ रहने और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए. वह अपनी उम्र के भी कई युवा क्रिकेटरों से सीख सकते हैं. घरेलू क्रिकेट, भारत ए, और अंडर-19 टीम के बाद आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी है.

आईपीएल 2026 में वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया था. उस सीजन जीटी के खिलाफ वैभव ने शतक लगाया था और टी20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. आईपीएल 2026 में वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है. सीजन के 8 मैचों में 2 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से वैभव ने 357 रन बना लिए हैं. वैभव ने अपने दोनों अर्धशतक 15-15 गेंदों पर पूरे किए, जबकि शतक के लिए 36 गेंदें लीं. आईपीएल 2025 में वैभव ने 35 गेंदों पर शतक लगाया था. सूर्यवंशी ने इस सीजन में 32 छक्के और 31 चौके लगाए हैं. 15 साल के इस खिलाड़ी ने जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के बड़े शॉट लगाए हैं. उनकी बेखौफ अंदाज को देखते हुए ही उन्हें टी20 टीम में जगह दिए जाने की मांग हो रही है.