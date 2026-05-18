Advertisement
trendingNow13221355
Hindi Newsक्रिकेटऐतिहासिक सुनवाई... RTI से बाहर BCCI, 8 साल पहले फैसले में उलटफेर

ऐतिहासिक सुनवाई... RTI से बाहर BCCI, 8 साल पहले फैसले में उलटफेर

भारतीय खेल इतिहास और क्रिकेट प्रशासन में एक बहुत बड़ा कानूनी उलटफेर देखने को मिला है. दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर कर दिया गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 18, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐतिहासिक सुनवाई... RTI से बाहर BCCI, 8 साल पहले फैसले में उलटफेर

भारतीय खेल इतिहास और क्रिकेट प्रशासन में एक बहुत बड़ा कानूनी उलटफेर देखने को मिला है. दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर कर दिया गया है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने एक ऐतिहासिक सुनवाई में 2018 के अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है. इस नए आदेश के बाद अब आम जनता या कोई भी संस्था RTI दाखिल करके BCCI से आंतरिक वित्तीय लेनदेन, नियुक्तियों या फैसलों का हिसाब-किताब नहीं मांग सकेगी. 

क्या था 2018 का पुराना फैसला

साल 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने एक बड़ा कदम उठाया था. उन्होंने आरटीआई अधिनियम की धारा 2(h) के तहत बीसीसीआई को एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" यानी पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर दिया था. उस समय बोर्ड को बकायदा जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का आदेश भी दिया गया था ताकि लोग क्रिकेट बोर्ड से सवाल पूछ सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख

बीसीसीआई ने इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं किया और इसे मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी. मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और नजीरों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस सीआईसी (CIC) के पास भेज दिया. इसी पुनर्विचार के बाद अब नया फैसला सामने आया है.

सीआईसी ने क्यों दी बीसीसीआई को छूट?

मौजूदा सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश ने इस बार बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने साफ किया कि बीसीसीआई आरटीआई कानून की वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता है. बोर्ड दरअसल 'तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम' के तहत रजिस्टर्ड एक स्वतंत्र सोसायटी है. इसकी स्थापना न तो भारत के संविधान के तहत हुई है और न ही संसद के किसी विशेष कानून के जरिए.

सरकारी पैसे और नियंत्रण का खेल

आयोग ने अपने फैसले में तीन सबसे मुख्य बातें कहीं जो बीसीसीआई को सरकारी दायरे से दूर करती हैं. पहली बात यह कि बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज या प्रशासन पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है. दूसरी बात यह कि बीसीसीआई पूरी तरह से आत्मनिर्भर है. यह अपनी कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और मैच के टिकट बेचकर खुद करता है.

टैक्स छूट नहीं है सरकारी फंडिंग

एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को स्पष्ट करते हुए सीआईसी ने कहा कि सरकार द्वारा मिलने वाली टैक्स छूट या अन्य रियायतों को आरटीआई अधिनियम के तहत "पर्याप्त वित्तपोषण" (Substantial Financing) नहीं माना जा सकता. इसलिए वित्तीय रूप से भी बोर्ड पूरी तरह स्वतंत्र है.

बाजार के दबाव और आईपीएल की सफलता

आयोग ने अपनी टिप्पणी में बीसीसीआई के ग्लोबल पावरहाउस बनने का भी जिक्र किया. आज आईपीएल और भारतीय क्रिकेट बाजार के बड़े आकार के कारण बीसीसीआई दुनिया के क्रिकेट का वित्तीय केंद्र बन चुका है. आयोग का मानना है कि ऐसे संतुलित आर्थिक ढांचे पर जबरन सरकारी नियंत्रण थोपने से रुकावटें पैदा हो सकती हैं और इसके अनचाहे परिणाम हो सकते हैं.

अब आगे क्या होगा?

खेल मंत्रालय ने भी पहले हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि बीसीसीआई एक निजी संस्था है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाना है, तो इसके लिए सरकार को संसद में एक विशेष कानून या संशोधन पास करना होगा. फिलहाल के लिए क्रिकेट बोर्ड ने पारदर्शिता और सरकारी दखल के बीच की इस जंग को जीत लिया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

BCCI

Trending news

जम्मू की वादियों ने बदले आतंकी के इरादे, कहानियों से बिल्कुल अलग थी घाटी की हकीकत
jammu kashmir news
जम्मू की वादियों ने बदले आतंकी के इरादे, कहानियों से बिल्कुल अलग थी घाटी की हकीकत
Ahmedabad Crash: आखिरी दम तक कंट्रोल पर थे कैप्टन, जानिए मुर्दाघर का खौफनाक सच!
ahmedabad plane crash
Ahmedabad Crash: आखिरी दम तक कंट्रोल पर थे कैप्टन, जानिए मुर्दाघर का खौफनाक सच!
1, 3... कांग्रेस सरकार बनते ही CM के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?
Kerala News
1, 3... कांग्रेस सरकार बनते ही CM के काफिले में VIP नंबर वाली गाड़ियां कहां से आईं?
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
Umar Khalid
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
Death Ban Mystery
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
Vijay
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
Kerala News
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
Keralam New CM
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
Kerala News
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?