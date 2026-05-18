ऐतिहासिक सुनवाई... RTI से बाहर BCCI, 8 साल पहले फैसले में उलटफेर

भारतीय खेल इतिहास और क्रिकेट प्रशासन में एक बहुत बड़ा कानूनी उलटफेर देखने को मिला है. दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर कर दिया गया है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने एक ऐतिहासिक सुनवाई में 2018 के अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है. इस नए आदेश के बाद अब आम जनता या कोई भी संस्था RTI दाखिल करके BCCI से आंतरिक वित्तीय लेनदेन, नियुक्तियों या फैसलों का हिसाब-किताब नहीं मांग सकेगी.

क्या था 2018 का पुराना फैसला

साल 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने एक बड़ा कदम उठाया था. उन्होंने आरटीआई अधिनियम की धारा 2(h) के तहत बीसीसीआई को एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" यानी पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर दिया था. उस समय बोर्ड को बकायदा जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का आदेश भी दिया गया था ताकि लोग क्रिकेट बोर्ड से सवाल पूछ सकें.

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मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख

बीसीसीआई ने इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं किया और इसे मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी. मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और नजीरों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस सीआईसी (CIC) के पास भेज दिया. इसी पुनर्विचार के बाद अब नया फैसला सामने आया है.

सीआईसी ने क्यों दी बीसीसीआई को छूट?

मौजूदा सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश ने इस बार बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने साफ किया कि बीसीसीआई आरटीआई कानून की वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता है. बोर्ड दरअसल 'तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम' के तहत रजिस्टर्ड एक स्वतंत्र सोसायटी है. इसकी स्थापना न तो भारत के संविधान के तहत हुई है और न ही संसद के किसी विशेष कानून के जरिए.

सरकारी पैसे और नियंत्रण का खेल

आयोग ने अपने फैसले में तीन सबसे मुख्य बातें कहीं जो बीसीसीआई को सरकारी दायरे से दूर करती हैं. पहली बात यह कि बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज या प्रशासन पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है. दूसरी बात यह कि बीसीसीआई पूरी तरह से आत्मनिर्भर है. यह अपनी कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और मैच के टिकट बेचकर खुद करता है.

टैक्स छूट नहीं है सरकारी फंडिंग

एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को स्पष्ट करते हुए सीआईसी ने कहा कि सरकार द्वारा मिलने वाली टैक्स छूट या अन्य रियायतों को आरटीआई अधिनियम के तहत "पर्याप्त वित्तपोषण" (Substantial Financing) नहीं माना जा सकता. इसलिए वित्तीय रूप से भी बोर्ड पूरी तरह स्वतंत्र है.

बाजार के दबाव और आईपीएल की सफलता

आयोग ने अपनी टिप्पणी में बीसीसीआई के ग्लोबल पावरहाउस बनने का भी जिक्र किया. आज आईपीएल और भारतीय क्रिकेट बाजार के बड़े आकार के कारण बीसीसीआई दुनिया के क्रिकेट का वित्तीय केंद्र बन चुका है. आयोग का मानना है कि ऐसे संतुलित आर्थिक ढांचे पर जबरन सरकारी नियंत्रण थोपने से रुकावटें पैदा हो सकती हैं और इसके अनचाहे परिणाम हो सकते हैं.

अब आगे क्या होगा?

खेल मंत्रालय ने भी पहले हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि बीसीसीआई एक निजी संस्था है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाना है, तो इसके लिए सरकार को संसद में एक विशेष कानून या संशोधन पास करना होगा. फिलहाल के लिए क्रिकेट बोर्ड ने पारदर्शिता और सरकारी दखल के बीच की इस जंग को जीत लिया है.