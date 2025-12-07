Advertisement
तीनों फॉर्मेट के 32 शतकवीर...Team India के लिए इन 6 दिग्गजों ने किया कमाल

क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, शतक हमेशा खास माना जाता है. आज के समय में तीनों फॉर्मेट में एक साथ खेलना आसान नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने हर जगह अपना दम दिखाया और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए.

Dec 07, 2025, 06:35 AM IST
Centuries in all three formats: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, शतक हमेशा खास माना जाता है. आज के समय में तीनों फॉर्मेट में एक साथ खेलना आसान नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने हर जगह अपना दम दिखाया और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए. अब इसी खास लिस्ट में भारत के यशस्वी जायसवाल का नाम भी जुड़ गया है. यशस्वी पहले टेस्ट में शतक जड़ चुके हैं, फिर उन्होंने टी20 में भी सेंचुरी बनाई और अब वनडे में भी शतक ठोक दिया है. वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं.

यशस्वी जायसवाल ने किया कमाल

यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए तीसरे वनडे में 121 बॉल पर 12 चौके 2 छक्के लगाकर नाबाद 116 रनों की पारी खेली. भारत ने यह मैच 9 विकेट से जीता. उसे 271 रनों का टारगेट मिला था, जिसे टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 39.5 ओवर में चेज कर दिया.

दरअसल, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बना देना किसी भी बैटर के कौशल, निरंतरता और क्लास की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है. पूरी दुनिया में 32 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने-अपने देश के लिए यह कमाल किया है. भारत के लिए 6 दिग्गज ये कमाल कर चुके हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और बाकी देशों के सितारों ने भी सभी फॉर्मेट में शतकों का जादू दिखाया है. नीचे देखिए सभी देशों की पूरी लिस्ट.

सभी देशों के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

भारत- सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल

ऑस्ट्रेलिया- शेन वॉटसन, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वॉर्नर, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श

श्रीलंका- महेला जयवर्धने, तिलकरत्ने दिलशान, कुशल परेरा, पथुम निसंका

पाकिस्तान- अहमद शाहजाद, मोहम्मद रिज़वान, बाबर आजम

जिम्बाब्वे- सिकंदर रजा, ब्रेंडन टेलर, ब्रैडली बेनेट

दक्षिण अफ्रीका- फाफ डु प्लेसिस, क्विंटन डी कॉक

इंग्लैंड- जोस बटलर, डेविड मलान

न्यूजीलैंड- ब्रेंडन मैकुलम, मार्टिन गप्टिल

आयरलैंड- केविन ओ’ब्रायन, पॉल स्टर्लिंग

वेस्टइंडीज- क्रिस गेल, शाई होप

बांग्लादेश- तमीम इकबाल

