40 बॉल में शतक...10 चौके, 9 छक्के से इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, शाकिब अल हसन के 'जख्मों' पर ठोकी कील
Advertisement
trendingNow12904188
Hindi Newsक्रिकेट

40 बॉल में शतक...10 चौके, 9 छक्के से इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, शाकिब अल हसन के 'जख्मों' पर ठोकी कील

Caribbean Premier League 2025: वेस्टइंडीज के कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में न्यूजीलैंड के तूफानी बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने तबाही मचा दी. उन्होंने सेंट लूसिया किंग्स के लिए 40 गेंदों पर शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 बॉल में शतक...10 चौके, 9 छक्के से इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही, शाकिब अल हसन के 'जख्मों' पर ठोकी कील

Caribbean Premier League 2025: वेस्टइंडीज के कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में न्यूजीलैंड के तूफानी बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने तबाही मचा दी. उन्होंने सेंट लूसिया किंग्स के लिए 40 गेंदों पर शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ साइफर्ट ने 53 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. उनकी तूफानी पारी की बदौलत सेंट लूसिया किंग्स को 6 विकेट से जीत मिली.

रसेल के महारिकॉर्ड की बराबरी

205 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साइफर्ट ने 53 गेंदों पर नाबाद 125 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे. आईपीएल 2025 में साइफर्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेले थे. उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. उन्होंने 2018 में जमैका तल्लावाहस के लिए आंद्रे रसेल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. रसेल ने भी 40 गेंदों पर शतक लगाया था. साइफर्ट की 125 रनों की नाबाद पारी CPL के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है.  उनसे आगे सिर्फ ब्रैंडन किंग हैं. किंग ने 2019 में नाबाद 132 रन की पारी खेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...टेस्ट क्रिकेट के इन 10 महारिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा!

शाकिब ने खेली तूफानी पारी

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के लिए शाकिब अल हसन ने 26 गेंदों पर 61 रन बनाए. उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. आमिर जांगू ने 43 गेंद पर 56 और फैबियन एलेन ने 17 गेंद पर नाबाद 38 रन बनाए. सेंट लूसिया किंग्स के लिए तबरेज शम्सी ने 3 विकेट लिए. एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 204 रन बनाए. इसे सेंट लूसिया किंग्स ने 17.5 ओवरों में 4 विकेट पर हासिल कर लिया.

 

 

ये भी पढ़ें: ​IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की 'दीवार' टूटी! दिग्गज क्रिकेटर ने छोड़ा टीम का साथ

शाकिब, इमाद और उसामा की धुलाई

बल्लेबाजी में चमकने वाले शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी में निराश किया. उनके दो ओवरों में 32 रन बने. पाकिस्तान के उसामा मीर और इमाद वसीम भी महंगे साबित हुए. मीर ने 4 ओवरों में 39 और वसीम ने 3 ओवर में 31 रन लुटाए. इस जीत के साथ किंग्स तालिका में शीर्ष पर मौजूद नाइट राइडर्स के साथ 10 अंकों पर आ गई है. हालांकि, रन रेट के आधार पर टीम दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, फाल्कन्स तीसरे स्थान पर हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketCPL 2025

Trending news

इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
;