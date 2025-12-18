45 गेंद में शतक, 10 छक्कों की आंधी... SMAT फाइनल में 'जख्मी शेर' की दहाड़, टी20 वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका?

Haryana vs Jharkhand Syed Mushtaq Ali Trophy Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ऐसी दहाड़ लगाई है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को सुनाई दी होगी. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान ने झारखंड की कप्तानी करते हुए हरियाणा के खिलाफ विस्फोटक शतक ठोक दिया. गुरुवार (18 दिसंबर) को उन्होंने 49 गेंदों पर 101 रन ठोक दिए.

45 में ठोका तूफानी शतक

ईशान ने 24 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था. उसके बाद 45 गेंद पर सेंचुरी ठोक दी. इस शतक से किशन ने इतिहास रच दिया. वह सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए. क्रिकेट इतिहास में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. ईशान लगातार यह साबित कर रहे हैं कि जब डोमेस्टिक सर्किट की बात आती है तो वह बाकियों से बेहतर हैं. पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहले बैटिंग करने के लिए बुलाए जाने के बाद हरियाणा को शुरुआती विकेट लेने में ज्यादा समय नहीं लगा. अंशुल कंबोज ने पारी के पहले ओवर में ही विराट सिंह को आउट कर दिया. इसके बाद जो हुआ, उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ.

Leading from the front! Ishan Kishan with a magnificent hundred in the #SMAT final The Jharkhand captain walks back for Updates https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/PJ7VI752wp — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

177 रनों की साझेदारी से हड़कंप

ईशान किशन ने तेजी से रन बनाने शुरू किए और पावरप्ले के आखिर तक वह 46 रन बना चुके थे. अमित राणा ने आठवें ओवर में 19 रन दिए, जिसमें उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया. जब अटैक थोड़ा कम हुआ तो कुशाग्र ने मोर्चा संभाला और उन्होंने हाई-स्कोरिंग रेट जारी रखा. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 82 गेंद पर 177 रन की साझेदारी कर दी.

चयनकर्ताओं के सामने मचाई तबाही

ईशान ने बीसीसीआई के चयनकर्ता आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के सामने शतक पूरा करके हुंकार भरी. ईशान ने 49 गेंद पर 101 रन बनाए. इस दौरान 6 चौके और 10 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 206.12 का रहा. अब देखना है कि ओझा और आरपी उनका नामम टी20 वर्ल्ड कप के लिए आगे बढ़ाते या नहीं. कुमार कुशाग्र ने 38 गेंद पर 81 रन की पारी खेली. कुशाग्र के बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले. अनुकूल रॉय 20 गेंद पर 40 और रॉबिन मिंज 14 गेंद पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे. झारखंड ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 262 रन बनाए.