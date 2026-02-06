T20 World Cup India Squad: 20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया आया चैंपियन बॉलर, हर्षित राणा को किया रिप्लेस

Advertisement
T20 World Cup 2026: भारतीय टीम क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले अपने स्क्वॉड में एक बड़ा बदलाव किया है. उसने चोटिल गेंदबाज हर्षित राणा की जगह अनुभवी मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है. हर्षित साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:14 PM IST
T20 World Cup 2026 India Squad: भारतीय टीम क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले अपने स्क्वॉड में एक बड़ा बदलाव किया है. उसने चोटिल गेंदबाज हर्षित राणा की जगह अनुभवी मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है. हर्षित साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए. सिराज 2024 में टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के सदस्य थे और उसके बाद वह टी20 सेटअप से लगभग बाहर हो गए थे. अब उन्हें एक बार फिर से इस फॉर्मेट में चमकने का मौका मिला है.

बीसीसीआई ने जारी किया बयान

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''टीम इंडिया के तेजतर्रार खिलाड़ी हर्षित राणा 4 फरवरी, 2026 को मुंबई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान चोट लगने के कारण आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए थे. एक विशेषज्ञ से सलाह और उसके बाद स्कैन के बाद बीसीसीआई मेडिकल टीम ने उन्हें टूर्नामेंट में अनफिट के लिए नामांकित किया. टीम ने अपनी ठीक होने की इच्छा जताई. मोहम्मद सिराज की जगह टीम में शामिल होंगे.''

ये भी पढ़ें: भारत का नया हीरो... मुंबई के लाल को धोनी ने CSK में चमकाया, U19 वर्ल्ड कप जीत विराट कोहली के क्लब में शामिल

सूर्यकुमार ने दिया था इशारा

इससे पहले सूर्यकुमार यादव के बयान के खिलाफ लगभग यह पुष्टि की गई थी कि 24 साल के खिलाड़ी के ठीक होने की संभावना नहीं है. भारत शनिवार को यूएसए के भारत का पहला मैच से होगा. शुक्रवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा था, "हर्षित राणा अभी तक बाहर नहीं हुए हैं. फिजियो उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है. अगर वह आगे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे. हमारे पास इस टूर्नामेंट में सभी टीमों के लिए पर्याप्त खिलाड़ी और ऑप्शन हैं, लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें मिस करेंगे.''

ये भी पढ़ें: IND U19 vs ENG U19: भारत ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप... वैभव सूर्यवंशी के प्रहार से इंग्लैंड पस्त, टीम इंडिया छठी बार चैंपियन

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की अपडेटेड टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज.

