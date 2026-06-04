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Hindi Newsक्रिकेट31 साल में डेब्यू... छोटे से करियर में बना चैंपियन कप्तान, सूर्या का करियर होगा खत्म? सेलेक्टर के बयान से हड़कंप

31 साल में डेब्यू... छोटे से करियर में बना चैंपियन कप्तान, सूर्या का करियर होगा खत्म? सेलेक्टर के बयान से हड़कंप

मार्च में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज की. किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि 2 महीने बाद ही सूर्यकुमार की कप्तानी पर तलवार लटक जाएगी. इतना ही नहीं, अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि कप्तानी जाने के साथ उनके करियर पर ही विराम लग जाएगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:00 PM IST
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Suryakumar Yadav
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मार्च में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज की. किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि 2 महीने बाद ही सूर्यकुमार की कप्तानी पर तलवार लटक जाएगी. इतना ही नहीं, अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि कप्तानी जाने के साथ उनके करियर पर ही विराम लग जाएगा. सूर्यकुमार यादव ने 31 साल में टीम इंडिया का डेब्यू किया और 4 साल खेलकर ही बतौर कप्तान चैंपियन भी बनाया. लेकिन अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. स्काई टी20 के अलावा टेस्ट और वनडे में कभी नहीं टिके और अब यही छोटी कमी उनके करियर के लिए मुसीबत बन चुकी है. सूर्या के फ्यूचर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम ने खुलकर बात की है. 

सूर्या की खराब फॉर्म बरकरार

2024 में कप्तान बनने के बाद से ही सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन का ग्राफ गिरता नजर आया है. सबा करीम का कहना है कि 2028 T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के T20 सेटअप में एक और बड़ा बदलाव हो सकता है. सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म अब उन्हें चुभ रही है. आईपीएल में भी स्काई का फ्लॉप शो बरकरार रहा. एक दौर था जब उन्हें टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता था. इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ अर्धशतक बनाए थे और USA के खिलाफ भारत के T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में एक अहम पारी खेली थी, लेकिन उनका कुल प्रदर्शन उम्मीदों से कम ही रहा है.

क्या बोले सबा करीम?

सबा करीम ने PTI से कहा, 'मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, सूर्यकुमार शायद चयन समिति की इस टीम को आगे ले जाने की सोच का हिस्सा न हों. हमने अतीत में ऐसा देखा है, चयन समिति रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ी और उन्होंने एक नई टीम चुनी. इसलिए, कोई भी देख सकता है कि 2028 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ऐसा ही हो सकता है. वर्ल्ड कप में भी सूर्यकुमार की फ़ॉर्म बहुत ही औसत थी और IPL में भी यह सिलसिला जारी है. मुझे लगता है कि अब चयनकर्ताओं को आगे के बारे में सोचना चाहिए.'

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कौन है कप्तानी का दावेदार?

करीम ने कप्तानी के दावेदार के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं कप्तानी के दावेदार के तौर पर रजत पाटीदार का नाम जोड़ना चाहूंगा. लगातार दो IPL खिताब जीतना बहुत ही मुश्किल काम है और उन्होंने इसे बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में किया है. उन्हें ऐसे खिलाड़ियों और विदेशी खिलाड़ियों की टीम की कप्तानी करनी पड़ी, जो अपनी-अपनी राष्ट्रीय टीमों के स्टार खिलाड़ी रहे हैं. ऐसी टीम की कप्तानी करना, जिसमें इतने सारे दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हों, बहुत ही मुश्किल काम है और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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