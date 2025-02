Champions Trophy: पाकिस्तान ने की आईसीसी के पैसे की घपलेबाजी? रावलपिंडी में खुल गई पीसीबी की पोल

Champions Trophy Pakistan: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया. इस कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को आलोचना का सामना करना पड़ा. पहले से ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि रावलपिंडी में इस मैच में बारिश हो सकती है. सिर्फ इसी मैच को लेकर नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका-इंग्लैंड के बीच मुकाबले को लेकर भी यही भविष्यवाणी की गई है. इन सब चीजों को देखते हुए मैदान की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

पीसीबी की जमकर आलोचना

ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका मैच के दौरान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को ठीक से ढका नहीं गया था. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने स्टेडियम में व्यवस्थाओं के लिए पीसीबी की आलोचना की. साथ ही उन्होंने यहां तक ​​सवाल किया कि क्या स्टेडियम के रखरखाव के लिए फंड का दुरुपयोग किया गया है?

कैफ ने क्या लिखा?

कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''यह शर्म की बात है कि रावलपिंडी मैदान पूरी तरह से ढका नहीं है. इतना महत्वपूर्ण मैच- साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया- इस मुद्दे पर किसी के ध्यान नहीं देने के कारण बर्बाद हो सकता है. क्या आईसीसी के पैसे का मेजबानों ने बुद्धिमानी से उपयोग किया?"

It's a shame that the Rawalpindi ground isn't fully covered. Such an important match - SA vs Aus - might go down the drain because no one addressed this issue. Was the ICC money utilised wisely by hosts? pic.twitter.com/nPwthd1fji

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 25, 2025