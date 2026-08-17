IND vs SL Test : तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मची अफरा-तफरी, अचानक क्यों बदल गया अंपायर?

DSP सिराज ने अपनी पसंदीदा विरोधी टीम श्रीलंका के सामने एक बार फिर दहाड़ते हुए पारी के पहले ओवर में ही भारत को सफलता दिलाई. स्टार तेज गेंदबाज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही ओपनर निशान फर्नांडो को चलता किया. फर्नांडो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है. 2023 में हुए एशिया कप के फाइनल को कौन भूल सकता है? कोलंबो में खेले गए मैच में सिराज ने गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए श्रीलंका की लंका लगा दी थी. उन्होंने 7 ओवर में महज 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे और शानदार प्रदर्शन से भारत को एशिया कप जीता दिया था.