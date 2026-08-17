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IND vs SL Test : तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मची अफरा-तफरी, अचानक क्यों बदल गया अंपायर?

India vs Sri Lanka Test: शुरुआती दो दिनों तक अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले रॉड टकर तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरे. इस मैच में दो दिनों तक टीवी अंपायर की भूमिका निभाने वाले अहसान रजा ने तीसरे दिन रॉड टकर की जगह ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 17, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:58 AM IST
IND vs SL Test : तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मची अफरा-तफरी, अचानक क्यों बदल गया अंपायर?
Image Credit: IND vs SL टेस्ट में अचानक क्यों बदल गया अंपायर? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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