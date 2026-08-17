IND vs SL Test : तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मची अफरा-तफरी, अचानक क्यों बदल गया अंपायर?

India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहला बड़ा बदलाव देखने को मिला. अचानक मैदान पर नए अंपायर को देखकर फैंस हैरान हो गए. दरअसल, शुरुआती दो दिनों तक अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले रॉड टकर तीसरे दिन मैदान पर नहीं उतरे. इस मैच में दो दिनों तक टीवी अंपायर की भूमिका निभाने वाले अहसान रजा ने तीसरे दिन रॉड टकर की जगह ली है.
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट के दूसरे दिन ही रॉड टकर की तबीयत बिगड़ गई थी. वो आज (सोमवार) भी ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और उपलब्ध नहीं थे. इसी वजह से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तीसरे दिन अहसान रजा को टकर की जगह जिम्मेदारी सौंपी. बांग्लादेश के शरफुद्दौला सैकत दूसरे अंपायर की भूमिका में हैं.
तीसरे दिन 460/9 से आगे खेलते हुए भारतीय टीम अपने स्कोरकार्ड में सिर्फ दो रन और जोड़ सकी. प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में भारत का 10वां विकेट गिरा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहली पारी में 462 रनों काविशाल टोटल खड़ा किया. बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा. उन्होंने 167 रनों की शानदार पारी खेली. केएल राहुल ने भी 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया.
DSP सिराज ने अपनी पसंदीदा विरोधी टीम श्रीलंका के सामने एक बार फिर दहाड़ते हुए पारी के पहले ओवर में ही भारत को सफलता दिलाई. स्टार तेज गेंदबाज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही ओपनर निशान फर्नांडो को चलता किया. फर्नांडो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है. 2023 में हुए एशिया कप के फाइनल को कौन भूल सकता है? कोलंबो में खेले गए मैच में सिराज ने गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए श्रीलंका की लंका लगा दी थी. उन्होंने 7 ओवर में महज 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे और शानदार प्रदर्शन से भारत को एशिया कप जीता दिया था.
भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
श्रीलंका की प्लेइंग XI: लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (WK), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.