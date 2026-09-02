पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं थम रहा बवाल, इन 2 खिलाड़ियों के चयन से तिलमिलाए नकवी तो सेलेक्टर ने दे दिया इस्तीफा

Pakistan Cricket Team: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम विवादों के दलदल में फंसते ही चली जा रही है. लॉर्ड्स में करारी शिकस्त के बाद एक साथ 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल भी बीच सीरीज से घर लौट आए. जब लगा कि इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दो सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक का चयन क्यों हुआ? फैंस के साथ-साथ अब PCB भी इस सवाल का जवाब चाहता है.