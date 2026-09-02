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पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं थम रहा बवाल, इन 2 खिलाड़ियों के चयन से तिलमिलाए नकवी तो सेलेक्टर ने दे दिया इस्तीफा

Pakistan Cricket Team: इंग्लैंड में लगातार दो टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है. 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया. मामला यहीं नहीं थमा क्योंकि PCB ने चयनकर्ताओं से नोटिस भेजकर पूछा है कि मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक का चयन किस आधार पर हुआ?

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 02, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:48 AM IST
पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं थम रहा बवाल, इन 2 खिलाड़ियों के चयन से तिलमिलाए नकवी तो सेलेक्टर ने दे दिया इस्तीफा
Image Credit: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल: PCB ने भेजा नोटिस तो मिस्बाह ने छोड़ा पद

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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