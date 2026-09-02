पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं थम रहा बवाल, इन 2 खिलाड़ियों के चयन से तिलमिलाए नकवी तो सेलेक्टर ने दे दिया इस्तीफा

Pakistan Cricket Team: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम विवादों के दलदल में फंसते ही चली जा रही है. लॉर्ड्स में करारी शिकस्त के बाद एक साथ 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल भी बीच सीरीज से घर लौट आए. जब लगा कि इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दो सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक का चयन क्यों हुआ? फैंस के साथ-साथ अब PCB भी इस सवाल का जवाब चाहता है.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा स्थिति को देखकर PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी तिलमिला गए हैं. जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने 31 अगस्त को सिलेक्शन कमिटी के सदस्यों को एक नोटिस जारी किया. इसमें उनसे टेस्ट टीम के लिए मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक के नाम की सिफारिश करने के पीछे का आधार और वजह बताने को कहा गया.
जियो न्यूज ने इस नोटिस की एक कॉपी देखी है. इसमें आकिब जावेद, मिस्बाह-उल-हक और असद शफीक समेत कमेटी के सदस्यों से कहा गया है कि वे खिलाड़ियों के प्रदर्शन, चयन के आधार और इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखी गई दूसरी बातों के बारे में लिखित में जानकारी दें. सदस्यों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है.
खबरों के मुताबिक, इस नोटिस में खास तौर पर 2 जून, 2026 को हुई सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग का जिक्र था. उस मीटिंग का ब्यौरा 1 जुलाई को सौंपा गया था, जिसमें सदस्यों को वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरों के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में खिलाड़ियों को शामिल करने पर विचार करने का काम सौंपा गया था. इसके बाद, कमिटी के सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर रिजवान और इमाम को शॉर्टलिस्ट किया गया. इंग्लैंड के खिलाफ दो मैचों में रिजवान और इमाम फ्लॉप हुए. अब पीसीबी ने चयनकर्ताओं से दोनों खिलाड़ियों को चयन करने के पीछे की वजह बताने को कहा है.
पाकिस्तान क्रिकेट में जारी भूचाल के बीच मिस्बाह उल हक ने सेलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है. उनसे जुड़ा एक सूत्र ने बताया कि मिस्बाह ने इस पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. उन्होंने इस निर्णय के बारे में PCB को सूचित किया है और ये भी बताया कि औपचारिक रूप से पद छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड पूरा करेंगे.
ये तो हो गई मैदान के बाहर की बात, लेकिन ग्राउंड में भी पाकिस्तान टीम का बुरा हाल है. बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम इंग्लैंड के खिलाफ जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से पिछड़ी हुई है. दो हार के बाद ड्रेसिंग रूम में हड़कंप मचा हुआ है. 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया है. जो 7 नए खिलाड़ी आए हैं, उनमें से 5 ने तो टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया है. देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान बाबर आजम इस दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे. सीरीज का आखिरी टेस्ट 9 सितंबर से एजबेस्टन में खेला जाएगा.